Namhafter Dreikampf um Rolle als James Bond entbrannt?

Der nächste "James Bond"-Regisseur ist in Person von Denis Villeneuve gefunden. Nun soll sich auch ein Favoriten-Trio für die Rolle von 007 herauskristallisiert haben.

© © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Wer tritt die 007-Nachfolge von Daniel Craig an?

Nach der Bekanntgabe, dass "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve (57) den nächsten "James Bond"-Film drehen wird, hoffen Fans des britischen Kultagenten nun auf News bezüglich der Besetzung. gibt es auch welche: Demnach habe man sich im Hause Amazon MGM Studios auf drei potenzielle Wunschschauspieler für die Rolle als 007 eingeschossen. Alle drei Namen deuten an, dass der nächste Topspion in der Tat unter 30 sein soll.

Laut des Berichts handelt es sich bei den drei Favoriten um Jacob Elordi (28), Tom Holland (29) und Harris Dickinson (29). Für letztgenannten Star wäre es gleich der zweite Kino-Auftrag als britische Legende, in den vier Beatles-Biopics von Sam Mendes (59) wird er schließlich John Lennon verkörpern.

Kommt 007 wieder aus Down Under?

Tom Holland ist ohnehin nicht mehr aus der Traumfabrik wegzudenken und bewies neben den "Spider-Man"- Filmen unter anderem auch schon in der Videospiel-Verfilmung "Uncharted", dass er das Zeug zum Actionhelden hat.

Elordi machte zuletzt vor allem durch den Film "Saltburn" von sich reden. Die Tatsache, dass er gebürtiger Australier ist, ist derweil kein Ausschlusskriterium. In Person von George Lazenby (85) spielte bekanntlich bereits ein Star aus Down Under 007, wenn auch nur ein einziges Mal.

Zunächst dürfte Drehbuchautor verkündet werden

Ebenfalls laut des Berichts hat Amazon bereits eine Shortlist an Drehbuchautoren, denen allesamt zugetraut wird, die Zukunft von James Bond einzuläuten. Namen hierzu sind bislang aber noch nicht durchgesickert. Doch so oder so müssen sich Fans wohl noch eine ganze Weile gedulden. Der Plan sei es, dass die 26. Ausgabe der Filmreihe frühestens 2028 ihren Weg auf die Leinwand findet.

Unlängst wurde der Oscar-nominierte Filmemacher Denis Villeneuve aus Kanada als Regisseur für den neuen 007-Streifen verkündet. Der "Dune"-Macher, der sich als großer Fan der Reihe bezeichnete, versprach bei seiner Vorstellung zudem: ""Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre."