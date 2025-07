Nächster "James Bond"-Film: Steven Knight verfasst das Drehbuch

Der nächste Bond-Film nimmt weiter Form an: Nach Denis Villeneuve für den Regieposten steht jetzt auch fest, wer das Drehbuch verfassen soll. Die Wahl fiel auf "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight.

Fans von Superspion James Bond warten geduldig auf die Ankündigung, wer zum nächsten Darsteller von 007 wird. Doch bevor die Amazon MGM Studios diese Personalie bekannt geben, hat der mit Spannung erwartete nächste Eintrag ins Agentenfilm-Franchise jetzt einen weiteren, gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. , wird der englische Drehbuchautor und Serienschöpfer Steven Knight ("Peaky Blinders", 65) das Skript zum kommenden Film verfassen.

Das Personal hinter den Kulissen steht

Damit steht das wichtigste Personal hinter den Kulissen jetzt für das nächste 007-Abenteuer fest. Schon vor rund einem Monat gaben die Amazon MGM Studios bekannt, dass "Dune"-Filmemacher Denis Villeneuve (57) beim nächsten "James Bond"-Film Regie führen wird. Zuvor konnten mit Amy Pascal (67) und David Heyman (64) zwei Star-Produzenten verpflichtet werden, die künftig die Geschicke von 007 leiten und die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli (65) und Michael G. Wilson (83) beerben.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Dreikampf um Bond-Rolle entbrannt?

Details zur Handlung von Steven Knights Bond-Drehbuch liegen gegenwärtig noch nicht vor. Der Kreative trat in den vergangenen Jahren besonders als Serienmacher in Erscheinung, zeichnete neben "Peaky Blinders" unter anderem für die übernatürliche Historienserie "Taboo" mit Tom Hardy (47) oder "See - Reich der Blinden" mit Jason Momoa (45) verantwortlich, verfasste in der Vergangenheit aber auch die Skripte zu Kinofilmen wie dem Lisbeth-Salander-Film "Verschwörung" oder "Eastern Promises" von David Cronenberg (82).

Alle Fans von Superspion James Bond brennen indes wohl mehr denn je darauf zu erfahren, welcher Schauspieler die Nachfolge von Daniel Craig (57) als Spion im Geheimdienst Seiner Majestät antreten wird. sollen vor rund einem Monat hier "Euphoria"-Star Jacob Elordi (28), "Spider-Man" Tom Holland (29) und der unter anderem aus "Triangle of Sadness" bekannte Harris Dickinson (29) vorne gelegen haben.