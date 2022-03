Nächster Hollywood-Job für Matthias Schweighöfer

Matthias Schweighöfer erobert Hollywood: Der Schauspieler gehört zum Cast des neuen Netflix-Projekts "Heart of Stone". Dort wird er an der Seite von Gal Gadot und Jamie Dornan spielen.

Matthias Schweighöfer wird in "Heart of Stone" spielen.

Neuer Hollywood-Job für Matthias Schweighöfer (40)! Der Schauspieler hat eine Rolle im Thriller "Heart of Stone" bekommen, . Damit spielt er bald an der Seite von Stars wie "Wonder Woman" Gal Gadot (36) oder "Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan (39). Mit Schweighöfer wurden auch noch Sophie Okonedo (53), Jing Lusi (36) und Paul Ready (45) als Neuzugänge für den Cast bestätigt.

Plot ist noch nicht bekannt

Um was es in dem Netflix-Projekt geht, ist noch nicht durchgesickert. Regie übernimmt Tom Harper (42), der etwa für seine Arbeit an "Peaky Blinders" bekannt ist. Das Drehbuch stammt von Greg Rucka (52) und Allison Schroeder, letztere zeichnete auch für das Oscar-nominierte "Hidden Figures" verantwortlich.

Offenbar gelingt Schweighöfer sein Weg nach Hollywood derzeit ganz gut. "Deadline" bezeichnet ihn in seiner Ankündigung als Publikumsliebling von Zack Snyders (56) "Army of the Dead" und dem Spin-Off "Army of Thieves." Am Sonntag war er mit seiner Freundin Ruby O. Fee (26) bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica. Dort teilten sie sich den roten Teppich mit Größen wie Kristen Stewart (31) oder Maggie Gyllenhaal (44).