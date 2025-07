"Nachts im Museum": Ein neuer Film soll kommen

Ein neuer "Nachts im Museum"-Teil befindet sich laut US-Medien in Arbeit. Was bislang bekannt ist.

Fast 20 Jahre, nachdem das Original mit Ben Stiller (59) in der Hauptrolle in die Kinos kam, können sich die Zuschauer offenbar auf einen weiteren "Nachts im Museum"-Film freuen. , hat die Produktionsfirma 21 Laps Entertainment von Shawn Levy (56), die hinter der Filmreihe steckt, mit der Entwicklung eines neuen Teils begonnen. Es soll sich dabei um ein Reboot des Stoffes handeln.

"Nachts im Museum"-Neuauflage wohl ohne Ben Stiller

Den Berichten zufolge wird der Film eine neue Geschichte erzählen, die sich um gänzlich neue Figuren dreht. Im Original von 2006 sowie den zwei Fortsetzungen der Jahre 2009 und 2014 stand die von Ben Stiller gespielte Figur Larry Daley im Mittelpunkt, die Nachtwächter im American Museum of Natural History in New York wird.

Weitere Details zu Geschichte, Darstellern oder Regisseur sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Als Drehbuchautor steht der US-Amerikaner Tripper Clancy fest, der bislang unter anderem Skripte zur Buddy-Komödie "Stuber - 5 Sterne Undercover" mit Dave Bautista (56) und der Netflix-Serie "I Am Not Okay with This" verfasste, die nach einer Staffel wieder eingestellt wurde.

"Deadpool & Wolverine"-Macher Shawn Levy, der bei "Nachts im Museum 1 und 2" sowie dem Trilogie-Abschluss "Nachts im Museum: Das geheimnisvolle Grabmal" Regie führte, ist als ausführender Produzent beteiligt. Der Erfolgsregisseur wird beim "Nachts im Museum"-Reboot nicht Regie führen, da er in den kommenden Jahren am neuen "Star Wars"-Film "Starfighter" mit Ryan Gosling (44) arbeitet, der 2027 in den Kinos erscheinen soll.

Die "Nachts im Museum"-Filmreihe erwies sich an den Kinokassen als gigantischer Erfolg. Die zwischen 2006 und 2014 erschienene Trilogie brachte es auf ein weltweites Einspielergebnis von über 1,35 Milliarden US-Dollar. Ein animierter, vierter Film der Reihe mit dem Titel "Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück" erschien 2022 auf Disney+