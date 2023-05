Nach frühem Tod: Doku über Anna Nicole Smith will Geheimnisse lüften

Mit "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" zeigt Netflix eine Doku über das Leben des berühmten Erotikmodels. Smith wurde nur 39 Jahre alt.

"Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" läuft ab 16. Mai 2023 auf Netflix.

Mit der Dokumentation "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" widmet Netflix dem Leben des Models einen Film. Die Doku stammt von der Regisseurin Ursula Macfarlane ("Unantastbar - Der Fall Harvey Weinstein"). Der Streamingdienst bezeichnet das Werk als ein "unerschrockenes und persönliches Porträt über das Leben, den Tod und die Geheimnisse von Vickie Lynn Hogan, besser bekannt als Model und Schauspielerin Anna Nicole Smith".

Die Doku will demnach anhand nie zuvor gezeigter Aufnahmen und Interviews mit Schlüsselfiguren, die bisher nie an die Öffentlichkeit getreten sind, neue Einblicke in die Geschichte von Smith geben.

Anna Nicole Smith, die 1967 in Texas zur Welt kam, wurde als "Playboy"- und "Guess"-Model bekannt. Ihr Durchbruch gelang ihr 1993, als sie zum "Playmate des Jahres" gewählt wurde. 2007 starb sie im Alter von 39 Jahren an einer Überdosis Drogen. Kurz zuvor war ihr 20-jähriger Sohn auf die gleiche tragische Weise ums Leben gekommen.

Auftritt im Stripclub machte sie berühmt

Smiths Weg in die Öffentlichkeit begann als Tänzerin in einem Stripclub in Texas, wo sie entdeckt wurde. Damals hatte sie bereits ein Kind aus einer frühen Ehe, ihr Sohn war 1986 zur Welt gekommen. Einer der Kunden des Clubs, der Öl-Milliardär J. Howard Marshall (1905-1995), verliebte sich in Smith und heiratete sie 1994. Er war zu dem Zeitpunkt 89, sie 26. 14 Monate später starb Marshall. Es folgte ein jahrelanger Kampf um das Erbe mit dem Sohn des Milliardärs. Sowohl Anna Nicole Smith als auch Marshalls Nachkomme starben vor einer endgültigen Entscheidung. Zeit ihres Lebens hat Smith aber nichts vom Erbe ihres Mannes erhalten.

Kurz vor ihrem Tod am 8. Februar 2007 wurde Anna Nicole Smith noch einmal Mutter: Am 7. September 2006 brachte sie ihr zweites Kind, Tochter Dannielynn Hope, zur Welt. Im April 2007 wurde der Fotograf Larry Birkhead (50) durch eine DNA-Analyse als Vater des Mädchens bestätigt.

Anna Nicole Smith sei eine "Ikone weiblicher Perfektion" gewesen, meint Regisseurin Ursula Macfarlane . "Während ihres ganzen Lebens hat sie nur versucht, das zu sein, von dem sie glaubte, wie andere sie haben wollten. Ich weiß nicht, ob Anna Nicole wirklich wusste, wer sie selbst war."