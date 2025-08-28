Nach Drehbuch ihres Sohnes: Kate Winslets Regiedebüt kommt im Dezember

Kate Winslets Regiedebüt "Goodbye June" erscheint im Dezember. In dem Weihnachtsfilm wird unter anderem Helen Mirren zu sehen sein.

Kate Winslet (49) gibt mit "Goodbye June" ihr Debüt als Spielfilmregisseurin und die Zuschauer bekommen ihr Werk bereits im Dezember zu sehen, passend zum Inhalt des Streifens: Es soll sich dabei um einen Weihnachtsfilm handeln, der von ihrem Sohn Joe Anders (21) geschrieben wurde.

In dem Film geht es um vier erwachsene Geschwister und ihren "nervtötenden" Vater. Die Familie stürzt ins Chaos, als sich der Gesundheitszustand von Mutter June kurz vor Weihnachten unerwartet verschlechtert. Kate Winslet und ihr Sohn konnten für ihr gemeinsames Projekt auch auf Starpower vor der Kamera bauen. Helen Mirren (80) spielt die Titelrolle June in dem Film, auch Toni Collette (52), Johnny Flynn (42), Andrea Riseborough (43) und Timothy Spall (68) spielen mit.

sagte Winslet, dass es sich "einfach großartig anfühlt, meinen ersten Film im 50. Lebensjahr gedreht zu haben". Die Oscarpreisträgerin feiert im Oktober dieses Jahres ihren runden Geburtstag.

Obwohl sie noch nie einen Spielfilm inszeniert hat, sagte sie zudem, dass sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere "auf genügend Filmsets gewesen ist, um zu wissen, was funktioniert und was nicht". Sie sei von Filmemachern wie Francis Lee, Todd Haynes und "einer großen, weitläufigen Gemeinschaft von Kreativen, die sich alle unterhalten und Dinge austauschen", beeinflusst worden. "Ich glaube, das ist etwas, was ich mit Sicherheit sagen kann, und ich habe genug Schauspieler kennengelernt, um ein gewisses Gespür dafür zu haben, was hilfreich ist und was nicht", erklärte sie.

Kate Winslet ist dreifache Mutter

Joe Anders stammt aus Winslets Ehe mit Sam Mendes (60). Mit dem Regisseur war sie von 2003 bis 2011 verheiratet. Der "Titanic"-Star hat noch zwei weitere Kinder: Schauspielerin Mia Threapleton (24) - mit dem Vater der 24-Jährigen, Jim Threapleton (51), war Winslet von 1998 bis 2001 verheiratet. Mit ihrem dritten Ehemann Edward Abel Smith, den sie 2012 heiratete, bekam sie Sohn Bear (11).

"Goodbye June" soll im Dezember in ausgewählten britischen und amerikanischen Kinos laufen und pünktlich zu Weihnachten auf Netflix zu sehen sein.