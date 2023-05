Nach Abschluss des "Rust"-Drehs: Alec Baldwin übernimmt neue Rolle

Nach dem Ende des "Rust"-Drehs wendet sich Alec Baldwin neuen Projekten zu: Im Historiendrama "Kent State" über ein berüchtigtes Massaker an einer US-Universität übernimmt Baldwin eine Nebenrolle.

Nach dem Ende der "Rust"-Dreharbeiten hat Alec Baldwin (65) bereits das nächste Filmprojekt im Visier. . In dem geplanten Film über das berüchtigte Kent-State-Massaker wird der Star mit Robert I. White den Präsidenten der Universität spielen, an der im Jahr 1970 vier unbewaffnete Demonstranten von Nationalgardisten erschossen wurden.

Darum geht es in "Kent State"

Im Historiendrama "Kent State" wird auf zwei Zeitebenen von den tödlichen Schüssen an der Kent State University am 4. Mai 1970 erzählt. Während einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg eröffnete die Nationalgarde des Staates Ohio das Feuer auf eine Menge unbewaffneter Demonstranten. Vier Studenten starben. Das Massaker gilt als anhaltendes Trauma der US-Geschichte.

neben einem Blick auf die historischen Ereignisse auch die Frage stellen, warum diese Art von Ereignissen auch in der Gegenwart noch in den Vereinigten Staaten vorkommen. Das Kent-State-Massaker ist zuvor noch nicht in einem Kino-Spielfilm aufgegriffen worden.

Die Hauptrolle in Kent State übernimmt Dermot Mulroney (59). Spielfilm-Regiedebütantin Karen Slade inszeniert.

Alec Baldwins Film "Rust" ist im Kasten

Erst vor wenigen Tagen hatte Alec Baldwin auf Instagram bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zum Western "Rust" endgültig beendet seien. Bei der Produktion war im Oktober 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) versehentlich durch Baldwin erschossen worden. Die Tragödie hatte weltweit für Entsetzen gesorgt.