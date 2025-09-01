Nach 50 Jahren: "Der weiße Hai" erobert die Kinocharts

Auch nach 50 Jahren zeigt "Der weiße Hai" noch Zähne. Zum Jubiläum stach Steven Spielbergs Klassiker zwei hochkarätig besetzte Neustarts aus.

Das "Rosenkrieg"-Remake "Die Rosenschlacht" mit Benedict Cumberbatch (49). Oder "Caught Stealing" mit den Stars der Stunde Austin Butler (34) und Zoë Kravitz (36). Dieses Wochenende starteten gleich zwei vielversprechende Filme in den Kinos. Doch sie hatten das Nachsehen gegen einen 50 Jahre alten Film. In den USA kehrte zum Jubiläum "Der weiße Hai" zurück. Und das mit Macht.

Die Mutter aller Blockbuster schaffte es in den USA gleich an Platz zwei der Kinocharts. Der Klassiker von Steven Spielberg setzte am Wochenende 8,1 Millionen US-Dollar um. Laut Prognosen könnte die Zahl am heutigen Montag auf 9,8 Mio. Dollar steigen. In den USA wird an diesem Tag der Labor Day gefeiert.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Nur "Weapons" trotzt dem weißen Hai

"Der weiße Hai" muss sich nur einem Konkurrenten geschlagen geben. "Weapons" thront weiter an der Spitze. Der Horrorfilm spielte am Wochenende 10,2 Millionen Dollar ein. Inklusive Montag könnte es auf 12,4 Millionen hochgehen. Der Überraschungshit hat weltweit bereits 250 Millionen eingenommen. Bei einem Budget von 38 Millionen ein gigantischer Ertrag.

"Caught Stealing" musste sich derweil mit Platz drei begnügen. Der Thriller setzte von Freitag bis Sonntag nur 7,8 Millionen Dollar um. Für "Die Rosenschlacht" reichte es sogar nur für Rang fünf. Die britische Ehesatire landete mit 6,4 Millionen hinter "Freakier Friday".

"Der weiße Hai" startete am 20. Juni 1975 unter dem Titel "Jaws" in den US-Kinos - und löste prompt das Phänomen des modernen Sommer-Blockbusters aus. Zum Jubiläum läuft der Strand-Schocker eine Woche in den nordamerikanischen Kinos. Auch in Deutschland ist "Der weiße Hai" derzeit vereinzelt auf der großen Leinwand zu sehen.