"My Big Fat Greek Wedding 3": Der erste offizielle Trailer ist da

Die Familie Portokalos verschlägt es in "My Big Fat Greek Wedding 3" erstmals nach Griechenland. Sie macht sich auf die Suche nach den Wurzeln des verstorbenen Patriarchen Gus. Der erste Trailer verspricht viele schöne Bilder und alberne Gags.

Nia Vardalos und John Corbett kehren mit "My Big Fat Greek Wedding 3" zurück.

"Wir fahren nach Griechenland!" Im ersten zu "My Big Fat Greek Wedding 3" begibt sich der Chicagoer Portokalos-Clan auf die Suche nach seinen Wurzeln und erfüllt damit den letzten Wunsch des verstorbenen Familienpatriarchen Gus: Die Familie besucht sein Heimatdorf in Griechenland.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Gus' Tochter Toula (Nia Vardalos, 60) ist natürlich auch ihr Mann Ian (John Corbett) dabei, der in Teil eins in die griechische Sippe eingeheiratet hatte. Schon am Flughafen treffen sie auf eine junge Frau, die über sehr viele Ecken mit den Portokalos verwandt ist. Doch die Suche nach Gus' Heimatdorf gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Schöne Bilder und alberne Witze im Trailer

Der Trailer zu "My Big Fat Greek Wedding 3" verspricht schöne, bunte Bilder aus Griechenland. Die Gags kommen allerdings recht albern daher. Toula stößt sich im Flieger etwa an den Kopf und ein Steward hält die griechische Grillspezialität Souvlaki für einen Namen.

Nicht nur die Story im Film folgt dem letzten Wunsch des Patriarchen, sondern auch die Entstehungsgeschichte des Films. Gus-Darsteller Michael Constantine war im August 2021 im Alter von 94 Jahren verstorben. Schon vorher hatte er Drehbuchautorin Vardalos anvertraut, dass er nicht in Teil 3 dabei sein könne. Er wünschte sich aber, dass das Team ohne ihn weiter mache. Vardalos schrieb das Skript daraufhin um.

Tom Hanks und Rita Wilson produzieren wieder

Ansonsten sind alle wichtigen Darsteller der ersten beiden Komödien wieder mit an Bord. Als Produzenten fungieren auch dieses Mal Tom Hanks (66) und seine Frau Rita Wilson (66). Die beiden produzierten bereits den ersten Teil 2002. Wilson hat griechische Wurzeln.

Die unabhängige Low-Budget-Produktion wurde vor etwas über 20 Jahren zu einem Überraschungshit. 2003 folgte ein kurzlebiger Serienableger und 2016 eine weniger erfolgreiche Fortsetzung.

"My Big Fat Greek Wedding 3" soll im September 2023 in die Kinos kommen.