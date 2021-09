"Murder Mystery 2": Adam Sandler und Jennifer Aniston kehren zurück

Jennifer Aniston und Adam Sandler werden gemeinsam für die Komödie "Murder Mystery 2" vor der Kamera stehen. Das gab der Streamingdienst Netflix nun bekannt.

Die Krimi-Komödie "Murder Mystery" erhält eine Fortsetzung. , werden Jennifer Aniston (52) und Adam Sandler (55) in ihre Rollen zurückkehren. Das gab Netflix demnach auf dem "Tudum"-Fan-Event am Samstag (25. September) offiziell bekannt. Auf ihre beiden Rollen wartet "ein weiteres internationales Abenteuer voller Intrigen und Unfug".

Erster Teil war 2019 ein Erfolg

, dass es eine Fortsetzung geben wird. Die Nachricht über die Rückkehr der beiden Hauptdarsteller macht das Projekt nun perfekt. Regisseur Jeremy Garelick (45) wird im zweiten Teil die Nachfolge von Kyle Newacheck (37) antreten. James Vanderbilt (45) ist erneut für das Drehbuch verantwortlich und wird dieses Mal mit Garelick zusammen daran arbeiten. Die Dreharbeiten sollen laut "Deadline" in Paris und der Karibik stattfinden. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, der Film wird für 2022 erwartet.

"Murder Mystery" feierte am 14. Juni 2019 Premiere. Der erste Teil wurde für Netflix zum Hit, die Komödie wurde mit rund 30 Millionen Zuschauern am Startwochenende zum erfolgreichsten Film des Streamingdienstes 2019 gekürt. Ein Polizist aus New York und seine Ehefrau (Sandler und Aniston) machen darin eine lang ersehnte Reise nach Europa. Nach einem Mord auf einer Jacht wird es für die beiden jedoch brenzlig.