Monsterstart in den Kinos: "Godzilla vs. Kong" wird zum Pandemie-Hit

"Godzilla vs. Kong" legt während der Pandemie einen Rekordstart hin. Der Monsterfilm spielte bereits rund 122 Millionen US-Dollar ein.

In "Godzilla vs. Kong" treffen zwei der legendärsten Kinomonster aufeinander

Weltweit sind wegen der Corona-Pandemie immer noch viele Kinos geschlossen. Der Blockbuster "Godzilla vs. Kong" ist trotzdem bereits auf 38 Kinomärkten gestartet - mit großem Erfolg. , ist dem Monsterstreifen dank eines bisherigen Einspielergebnisses von insgesamt rund 122 Millionen US-Dollar - umgerechnet knapp 104 Millionen Euro - der bislang erfolgreichste Kinostart während der Pandemie geglückt.

Allein in China spülte der Blockbuster von Regisseur Adam Wingard (38, ) demnach knapp 70 Millionen US-Dollar (59 Millionen Euro) in die Kinokassen. Filmemacher Wingard war aufgrund des kommerziellen Erfolgs selbst aus dem Häuschen. , das ihn mit weit aufgerissenem Auge hinter einem Computerbildschirm zeigt. Darauf ist ein entsprechender Artikel des Wirtschaftsmagazins "Forbes" zu erkennen.

Deutscher Start noch unklar

Weitere Länder, in denen der Film bereits erfolgreich gestartet ist, sind unter anderem Mexiko, Australien, Russland und Indien. In letzterem legte "Godzilla vs. Kong" mit einem Ergebnis von 4,8 Millionen US-Dollar (vier Millionen Euro) den zweitbesten Start in der Pandemie hin.

Auf dem US-Markt startet der Blockbuster am 31. März - aufgrund der anhaltenden Pandemie parallel im Kino und im Streamingangebot von HBO Max. Wann der Streifen hierzulande in die Kinos kommt, ist momentan unklar.