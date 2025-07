Mit Sandra Hüller: Ryan Gosling zeigt erste Szenen aus "Der Astronaut"

Ryan Gosling hat auf der Comic-Con in San Diego erste Szenen aus dem mit Spannung erwarteten Film "Der Astronaut" präsentiert. Gezeigt wurden unter anderem die ersten fünf Minuten sowie Ausschnitte mit ihm und Sandra Hüller.

Sandra Hüller und Ryan Gosling stehen in "Der Astronaut" gemeinsam vor der Kamera.

Obwohl der Kinostart erst für März 2026 geplant ist, hat Ryan Gosling (44) auf der Comic-Con in San Diego bereits erste Einblicke in "Der Astronaut" gewährt. Der Schauspieler präsentierte ausgewählte Szenen des Science-Fiction-Films, begleitet vom Regieduo Phil Lord (50) und Chris Miller (49), bekannt durch "The LEGO Movie". Auch der Autor der Romanvorlage, Andy Weir (53), war vor Ort. Er lieferte bereits die literarische Grundlage für den Kinohit "Der Marsianer" (2015) mit Matt Damon (54).

Zu den gezeigten Szenen zählen auch die ersten fünf Minuten von "Der Astronaut". Darin erwacht der von Ryan Gosling gespielte Biologielehrer Ryland Grace mit langem Bart in einer Kapsel - ohne Erinnerung daran, wie er dorthin gelangt ist. "Wo bin ich?", ruft er verwirrt und erkennt schließlich: Er befindet sich an Bord eines Raumschiffs.

Grace wurde auf eine Weltraummission geschickt, um die Menschheit zu retten. Dabei trifft er auf ein ungewöhnliches Wesen: ein felsartiges, fünfbeiniges Alien namens Rocky - mit dem er sich notgedrungen arrangieren muss.

Regisseur schwärmt von "großartiger" Sandra Hüller

Weitere Szenen zeigen Ryan Gosling im Zusammenspiel mit Sandra Hüller (47). Die deutsche Ausnahmeschauspielerin übernimmt in einer ihrer ersten großen Hollywood-Produktionen die Rolle der Leiterin der wissenschaftlichen Expedition. Sie liefert sich mit Gosling humorvolle Wortgefechte.

nahm das Comic-Con-Publikum die Ausschnitte mit viel Gelächter auf. Regisseur Chris Miller schwärmte auf der Bühne derweil von der "großartigen" Sandra Hüller. "Project Hail Mary", so der Originaltitel von "Der Astronaut", soll am 19. März 2026 in die deutschen Kinos kommen.