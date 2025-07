Mit Original-Drehbuchautor: "Basic Instinct" bekommt ein Reboot

"Basic Instinct" kehrt zurück: Vor 33 Jahren wurde der Erotik-Thriller ein weltweiter Erfolg, jetzt ist ein Reboot in Aussicht. Das Drehbuch soll erneut Joe Eszterhas schreiben.

© TriStar Photo by Ralph Nelson/ddp/mptv

Sharon Stone in "Basic Instinct" (1992).

Amazon MGM Studios legt den Erotik-Thriller "Basic Instinct" (1992) neu auf. Das Drehbuch für das Reboot soll der Originalautor Joe Eszterhas (80) liefern. Zwei Millionen US-Dollar soll er für das Skript erhalten. Weitere zwei Millionen sollen folgen, wenn der Film realisiert wird. Die Rechte an der bislang unbetitelten Neuauflage sicherten sich Berichten zufolge Scott Stuber und die Produktionsfirma United Artists.

Das ist über das Reboot bekannt

Zu dem neuen Projekt sagte Eszterhas in einem Statement: "An diejenigen, die sich fragen, was ein 80-jähriger Mann damit zu tun hat, einen sexy, erotischen Thriller zu schreiben: Die Gerüchte über meine filmische Impotenz sind übertrieben und altersdiskriminierend." Den Zuschauern versprach er eine "wilde und orgasmische Fahrt".

Kultur Royal

Ob Sharon Stone (67) in ihre Rolle als Krimiautorin Catherine Tramell zurückkehrt, ist nicht bekannt. Mit "Basic Instinct" feierte sie 1992 ihren Durchbruch. Sie erhielt eine Golden-Globe-Nominierung als beste Schauspielerin und gewann zwei Kategorien der MTV Movie Awards. Der Film spielte weltweit über 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Millionen Euro) ein und wurde für zwei Oscars nominiert. In der Fortsetzung "Basic Instinct - Neues Spiel für Catherine Tramell" (2006) war Stone erneut zu sehen.

Großes Comeback für den Drehbuchautor

Für Joe Eszterhas bedeutet der Film ein Comeback fast 30 Jahre nach seinem letzten Drehbuch für einen US-Film. Nach "Basic Instinct" widmete er sich weiterhin dem Genre der Erotik-Thriller. Seine Karriere setzte er mit Streifen wie "Sliver" und "Jade" fort, jedoch wenig erfolgreich. Sein letztes Hollywood-Drehbuch verfasste er zu "An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn". Nach "Children of Glory" aus dem Jahr 2006 zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück.