Mit Jason Momoa: "Minecraft" kommt im April 2025 ins Kino

Fans des beliebten Videospiels "Minecraft" können sich dieses Datum schon mal rot im Kalender markieren: Am 4. April 2025 soll die Verfilmung in die Kinos kommen. Star des Streifens ist Jason Momoa.

Das Filmstudio Warner Bros. hat den Kinostart der Videospiel-Verfilmung "Minecraft" für den 4. April 2025 angekündigt. . Die Hauptrolle spielt Action-Star Jason Momoa (43). Als Regisseur ist "Napoleon Dynamite"-Macher Jares Hess (43) an Bord.

"Aquaman 2" startet am 20. Dezember

Zudem steht ein neuer Starttermin für einen weiteren Momoa-Streifen fest: Die Fortsetzung seines Erfolges "Aquaman" wird vom 25. auf den 20. Dezember 2023 vorgezogen. Dolph Lundgren (65) und Nicole Kidman (55) sind weitere Stars bei "Aquaman and the Lost Kingdom". Am 25. Dezember soll stattdessen "The Color Purple" starten, das unter anderen von Oprah Winfrey (69) und Steven Spielberg (76) produziert wird.

"Toto"-Start erstmal gestrichen

Schlechte Nachrichten hingegen vom "Wizard of Oz"-animierten Film "Toto": Er war eigentlich für den 2. Februar 2024 angekündigt - und wird jetzt erstmal aus der Terminplanung gestrichen. Dafür soll an diesem Datum nun "The Wise Guys" in den Kinos anlaufen, bei dem Robert DeNiro (79) mitspielt.