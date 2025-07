Mit Denzel Washington? "Crimson Tide" erhält eine Fortsetzung

Vor 30 Jahren lief "Crimson Tide - In tiefster Gefahr" mit großem Erfolg in den Kinos. Nun soll es eine Fortsetzung geben. Denzel Washington könnte wieder mit an Bord sein.

(hub/spot) | 03. Juli 2025 - 11:08 Uhr

1995 standen sich in "Crimson Tide - In tiefster Gefahr" Denzel Washington als Korvettenkapitän Ron Hunter und Gene Hackman als Captain Frank Ramsey gegenüber. © imago/United Archives

Der Film "Crimson Tide - In tiefster Gefahr" aus dem Jahr 1995 soll einen zweiten Teil bekommen. Der Produzent des Originals, Jerry Bruckheimer (81), hofft dafür offenbar auf die Rückkehr von Hauptdarsteller Denzel Washington (70). In dem U-Boot-Thriller um einen möglichen Atomkrieg standen sich vor 30 Jahren Gene Hackman (1930-2025) als Captain Frank Ramsey und Denzel Washington als Korvettenkapitän Ron Hunter gegenüber. Über die geplante Fortsetzung verriet Bruckheimer ohne einen Namen zu nennen: "Wir haben einen wirklich guten Regisseur und Drehbuchautor, der gerade mit der Marine darüber spricht, was unter Wasser vor sich geht." Er fügte über Denzel Washington hinzu: "Wenn wir ihm ein gutes Drehbuch geben, denke ich, dass er es machen würde." Kultur Royal

, dass der Oscarpreisträger es tatsächlich vom Drehbuch abhängig mache, ob er bei der Fortsetzung zu "Crimson Tide" dabei ist. Das Projekt sei zudem noch in einer frühen Entwicklungsphase. Falls Denzel Washington sich entscheidet, an dem Film mitzuwirken, wird er auf der Leinwand auf einen neuen Gegenspieler treffen. Gene Hackman starb im Februar im Alter von 95 Jahren. Auch Tony Scott (1944-2012), der Regisseur von "Crimson Tide", und Robert Towne (1934-2024), einer der Drehbuchautoren, sind bereits gestorben. Quentin Tarantino arbeitete am Drehbuch mit "Wir hatten Tony Scott, einen phänomenalen Regisseur", sagte Bruckheimer. "Wir hatten Quentin Tarantino und Robert Towne, zwei der größten Autoren und Regisseure, die an diesem Film mitgeschrieben haben." Er wisse nicht, ob sich so etwas jemals wiederholen lasse. Michael Schiffer (77) war der offizielle Drehbuchautor von "Crimson Tide", das Skript wurde "Variety" zufolge aber während seiner langwierigen Entwicklung von vielen Autoren überarbeitet. Washington und Hackman waren angeblich auch nicht die einzigen Schauspieler, die für die Hauptrollen in Frage kamen. Auch Warren Beatty, Al Pacino, Tommy Lee Jones und Brad Pitt zählten demnach zu den Stars, die im Gespräch waren. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de