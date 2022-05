"Mission: Impossible - Dead Reckoning": Das zeigt der erste Trailer

Der erste Trailer zu "Mission: Impossible - Dead Reckoning" macht Vorfreude auf den nächsten Actionkracher mit Tom Cruise, der 2023 in die Kinos kommt.

Action-Fans können sich über freuen. Der rund zweiminütige Clip zur langersehnten Fortsetzung mit Tom Cruise (59) als Ethan Hunt lässt vermuten, dass auch der siebte Teil der beliebten Actionfilmreihe eine spannende Mission mit unglaublichen Stunts zu bieten hat.

Alte und neue Gesichter

Neben Tom Cruise als Hauptdarsteller tauchen auch altbekannte Gesichter wie Simon Pegg (52), Ving Rhames (63), Rebecca Ferguson (38) und Vanessa Kirby (34) in dem Trailer auf. Neu mit dabei sind unter anderem Hayley Atwell (40), Pom Klementieff (36), Esai Morales (59), Henry Czerny (63) und Shea Whigham (53).

Zu sehen ist der Superspion in dem neuen Clip etwa hoch zu Ross in der Wüste, bei einem Kampf in einer tropfenden Höhle, bei einer wilden Verfolgung im Auto sowie bei einer Jagd auf dem Zugdach. Das Video endet mit einem spektakulären Motorradsprung von einer Klippe. Jener Stunt hat bereits während der Dreharbeiten für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt.

Kinostart im Juli 2023

Der erste Teil von "Mission: Impossible - Dead Reckoning" startet am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Der zweite Teil ist für Juni 2024 geplant.