Meryl Streep zeigt sich bereit: Kommt ein weiterer Hollywood-Streik?

In Hollywood droht nach dem Streik der Drehbuchautoren ein weiterer Arbeitskampf. Das haben Topstars wie Meryl Streep nun deutlich gemacht. Darum geht es ...

Die Hollywood-Topstars Meryl Streep (74), Julia Louis-Dreyfus (62) und Jennifer Lawrence (32) sowie Hunderte anderer hochkarätiger Schauspieler sind offenbar zum Streik bereit. einen Brief unterzeichnet, in dem sie dies der SAG-AFTRA-Führung mitteilen. Es handelt sich dabei um eine amerikanische Gewerkschaft, die unter anderem Film- und Fernsehschaffende vertritt. Die Unterzeichner des Briefs, darunter auch Rami Malek (42), Brendan Fraser (54), Neil Patrick Harris (50) und Ben Stiller (57), fordern tiefgreifende Veränderungen.

Bereit für einen Streik

In der an die Gewerkschaftsführung gesendeten Botschaft erklärten die Stars, dass "ein Streik für so viele unglaubliche Härten mit sich bringt, und niemand will das". Sie seien aber bereit dazu. Die Gruppe nannte das Jahr 2023 einen "beispiellosen Wendepunkt in unserer Branche" und erklärte, was in anderen Jahren als gutes Ergebnis erschien, reiche einfach nicht mehr aus.

In dem Brief wurden dem Bericht zufolge Bedenken geäußert, dass "SAG-AFTRA-Mitglieder möglicherweise bereit sind, Opfer zu bringen, die die Führung nicht bringt". Weiter heißt es: "Wir haben das Gefühl, dass unsere Löhne, unsere Arbeit, unsere kreative Freiheit und die Macht unserer Gewerkschaft im letzten Jahrzehnt untergraben wurden." Diese Entwicklung müsse umgekehrt werden.

Die Botschaft kam demnach nur wenige Tage, nachdem die Präsidentin der Gewerkschaft, Fran Drescher (65), den Gewerkschaftsmitgliedern mitgeteilt hatte, dass die Gespräche mit der "Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP)" bisher "äußerst produktiv" gewesen seien. Die Gewerkschaft und die AMPTP, ein Verband von Fernseh- und Filmproduktionsunternehmen, verhandeln derzeit auf Hochtouren, da der bisherige Vertrag am 30. Juni ausläuft.

Das fordern die Unterzeichner des Briefs

Die Unterzeichner des Briefs fordern unter anderem eine Neuausrichtung der Mindestlohnsätze und Gesundheitsversorgung sowie eine umfassende Regulierung von künstlicher Intelligenz in der Branche. Der Brief endete dem Bericht zufolge mit den Worten: "Dies ist kein Moment, in dem wir uns in der Mitte treffen, und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Augen der Geschichte auf uns alle gerichtet sind. Wir bitten Sie, alle Veränderungen, die wir brauchen, und den Schutz, den wir verdienen, voranzutreiben, und dabei Geschichte zu schreiben."

Seit dem 2. Mai streiken bereits die amerikanischen Drehbuchautoren. Die Vertreter der großen Studios und Streamingdienste sind nicht auf die Forderungen der Writers Guild of America eingegangen. Die Autorengewerkschaft kämpft für eine bessere Bezahlung und bessere Rahmenbedingungen für die Arbeit ihrer Mitglieder. Zahlreiche Serien- und Filmproduktionen sind von dem Streik betroffen.