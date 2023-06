Mehrere Crew-Mitglieder bei Unfall am "Gladiator 2"-Set verletzt

Ein Unfall am Set von "Gladiator 2" hat mehrere Crew-Mitglieder ins Krankenhaus befördert. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, wie das Filmstudio Paramount mitteilte.

Bei einem Unfall während der Dreharbeiten zur "Gladiator"-Fortsetzung wurden mehrere Mitglieder der Filmcrew verletzt. und zitiert einen Sprecher des produzierenden Filmstudios Paramount Pictures mit den Worten: "Die Sicherheitskräfte und medizinischen Teams vor Ort konnten schnell eingreifen, sodass die Betroffenen umgehend die notwendige Behandlung erhielten."

Weiter heißt es zu dem Unfall, der sich am 7. Juni zugetragen habe: "Sie befinden sich alle in stabilem Zustand und befinden sich weiterhin in Behandlung. Das Wohl von Cast und Crew ist unsere oberste Priorität und wir haben strenge Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen bei allen unserem Produktionen in Kraft."

Dreharbeiten laufen schon wieder

Der Film von Regisseur Ridley Scott (85) wird derzeit in Marokko gedreht. Um was für einen Unfall es sich handelte, wurde laut des Berichts bislang noch nicht kommuniziert. , dass sechs Personen von dem Vorfall betroffen seien und sich vier davon derzeit noch im Krankenhaus befinden würden.

Die Dreharbeiten zu dem Sequel zum Oscar-Film aus dem Jahr 2000 seien seither fortgesetzt worden. Statt Russell Crowe (59) wird darin Paul Mescal (27) die Hauptrolle spielen, in weiteren Rollen sind unter anderem Pedro Pascal (48), Denzel Washington (68) und Joseph Quinn (29) zu sehen. Im November 2024 soll der Streifen dann in die Kinos kommen.