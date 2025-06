Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Trailer zu ihrem neuen Thriller

Das Promipaar Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee stand gemeinsam für Netflix vor der Kamera. Der Streamingdienst hat jetzt einen Trailer zu ihrem kommenden Mystery-Thriller "Brick" veröffentlicht.

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) sind nicht nur im echten Leben ein Power-Couple. Auch vor den Kameras machen die beiden gemeinsam eine gute Figur. Am 12. Juni hat Netflix veröffentlicht, in dem sie ebenfalls ein Paar verkörpern.

Darum geht es in "Brick"

Tim und Olivia, gespielt von Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, sind ein Paar aus Hamburg. Wie der Trailer andeutet, scheint sich Olivia gerade von Tim trennen zu wollen, als sie bemerken, dass plötzlich eine dunkle Wand das Gebäude umgibt, in dem sie wohnen. Abgetrennt von der Außenwelt, müssen sie mit den Nachbarn versuchen, einen Weg nach draußen zu finden. "Sie wollen raus - doch ihre Wohnung lässt sie nicht mehr gehen. Ein mysteriöser Thriller über ein Zuhause, das zur Falle wird", heißt es von Netlix in der Beschreibung des Trailers auf YouTube.

Den neuen Film hatten Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bereits im Januar erstmals gemeinsam vorgestellt. In dem Mystery-Thriller treten neben dem Paar unter anderem Frederick Lau, Salber Lee Williams, Murathan Muslu, Sira-Anna Faal und Axel Werner auf.

"Brick" wird ab dem 10. Juli beim Streamingdienst Netflix abrufbar sein. Kurz zuvor soll der Mystery-Thriller auf dem Filmfest München, das vom 27. Juni bis 6. Juli stattfindet, seine Weltpremiere feiern. Zur Premiere werden der Cast und Mitglieder der Crew erwartet.

Und auch im Kino treten Schweighöfer und seine Partnerin bald erneut gemeinsam auf. Am 13. November 2025 startet "Das Leben der Wünsche" in den Lichtspielhäusern. Schweighöfer gibt darin einen verzweifelten Familienvater, dem plötzlich die Chance gegeben wird, all seine Wünsche in die Realität umzusetzen. Zum namhaften Cast gehören daneben Henry Hübchen, Benno Fürmann und Verena Altenberger.