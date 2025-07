Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Pärchenauftritt bei Premiere

Vor und hinter der Kamera ein gutes Team: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee haben bei der Weltpremiere ihres neuen gemeinsamen Films "Brick" in München einen Pärchenauftritt absolviert.

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) sind nicht nur privat ein gutes Team, sondern auch beruflich. Bei der Weltpremiere ihres neuen Mystery-Thrillers "Brick" im Rahmen des Filmfests in München zeigen sich die beiden am Montagabend gemeinsam auf dem roten Teppich.

Das Schauspielpaar erschien in lässigen Looks zu der ausverkauften Veranstaltung im ARRI-Kino - sie mutig und farbenfroh, er neutral und im Scandi Style. Schweighöfer trug ein locker geschnittenes, monochromes, hellgraues Ensemble aus einem Hemd und einer weit fallenden Hose, darunter ein auf das restliche Outfit abgestimmtes T-Shirt. Seine Partnerin setzte auf auffällige Farben: Die Schauspielerin kombinierte ein knallblaues bauchfreies Top mit einem leuchtend roten Minirock im Tennisstil, dazu eine oversized hellrosa Bomberjacke. Zudem trug sie schwarze Slingback-Pumps und eine kleine schwarze Handtasche.

In dem Mystery-Thriller "Brick", der ab dem 10. Juli auf Netflix laufen soll, spielen Schweighöfer und O. Fee ein Paar, deren Hamburger Wohnhaus plötzlich von einer mysteriösen Mauer umgeben ist, die sie von der Außenwelt abschneidet. Neben ihnen sind Murathan Muslu, Salber Lee Williams, Frederick Lau, Sira-Anna Faal und weitere Stars in dem Film zu sehen.

Schon mehrere gemeinsame Filmprojekte

Für Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, die seit 2019 ein Paar sind, ist es nicht die erste filmische Zusammenarbeit. Die beiden lernten sich 2014 bei den Dreharbeiten zu "Bibi & Tina: Voll verhext!" kennen. 2019 war O. Fee im Actionfilm "Polar" zu sehen, Schweighöfer tauchte als synchronisierte Stimme auf. In "Army of Thieves" (2021) spielte Schweighöfer den Tresorknacker Ludwig Dieter und O. Fee die Hackerin Korina. Demnächst steht zudem die Veröffentlichung des Films "Das Leben der Wünsche" an, in dem Schweighöfer die Hauptrolle und Ruby O. Fee eine Nebenrolle spielt.