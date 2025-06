Nach mehreren Verzögerungen gibt es endlich gute Nachrichten für Batman-Fans: Regisseur Matt Reeves hat das Drehbuch zu "The Batman 2" fertiggestellt. Der Kinostart ist für Oktober 2027 geplant.

Auch im zweiten Teil von "The Batman" wird wieder Robert Pattinson in den Fledermaus-Anzug schlüpfen.

Nach monatelangem Warten gibt es positive Neuigkeiten zur Fortsetzung von "The Batman". Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves (59) teilte und sorgte damit für Jubel in der Fangemeinschaft.

"Partners in Crime (Fighters)", schrieb Reeves zu dem Bild, auf dem er Co-Autor Mattson Tomlin (34) verlinkt hat. die Fertigstellung des Drehbuchs. Obwohl die erste Seite des Scripts unscharf abgebildet ist, erkennt man deutlich das Batman-Logo am oberen Rand.

Lange Wartezeit nach Erfolg des ersten Films

Es war ein langer Weg bis zu diesem Moment. "The Batman 2" wurde ursprünglich bereits im April 2022 angekündigt - nur einen Monat, nachdem der erste Film mit Robert Pattinson in den Kinos für Furore gesorgt hatte. Nach mehreren Verschiebungen ist die Fortsetzung nun für den 1. Oktober 2027 geplant. Das sind stolze fünfeinhalb Jahre nach dem Original, das weltweit über 772 Millionen Dollar einspielte.

Die Verzögerungen hatten bei Fans für Unmut gesorgt, besonders da parallel das neue DC-Universum unter James Gunn (58) und Peter Safran (59) Gestalt annimmt. Bereits in wenigen Tagen startet mit "Superman" der erste Film des neuen Franchise-Konzepts.

James Gunn verteidigt Matt Reeves

Gunn, der neue kreative Kopf des DC-Universums, nahm Reeves kürzlich gegen die Kritik der Fans in Schutz. "Lasst Matt in Ruhe, denn es ist so: Lasst den Mann das Drehbuch in der Zeit schreiben, die er braucht."

Der DC-Chef zeigte sich sogar irritiert über das Verhalten mancher Fans: "Es nervt mich. Die Leute müssen nicht so anspruchsvoll sein. Der Film kommt raus, wenn er sich mit dem Drehbuch wohlfühlt." Gunn betonte, dass Reeves ihm das Skript erst geben werde, wenn er selbst vollständig zufrieden damit sei - ein Ansatz, der sich beim ersten "Batman"-Film bereits bewährt hatte.