Mark Ruffalo kehrt als Hulk in "Spider-Man 4" zurück

Große Neuigkeiten für Marvel-Fans: Mark Ruffalo wird offenbar erneut in die Rolle des Bruce Banner alias Hulk schlüpfen und in der kommenden Spider-Man-Fortsetzung "Spider-Man: Brand New Day" an der Seite von Tom Holland zu sehen sein.

Die Marvel-Fans dürfen sich wohl auf ein Wiedersehen mit dem grünen Riesen freuen. , wird Mark Ruffalo (57) bei Tom Hollands (29) viertem Solo-Abenteuer als "Spider-Man" dabei sein. Ruffalo wird in "Spider-Man: Brand New Day" wieder in seiner Rolle als Hulk zu sehen sein. Marvel selbst hat sich zu der Besetzung nicht geäußert. Die Rückkehr ist ein bedeutsamer Moment, da Ruffalo bereits seit 14 Jahren Teil des Marvel Cinematic Universe ist, nachdem er erstmals 2012 in "The Avengers" auftrat.

Doch damit nicht genug der Überraschungen: Auch Michael Mando (44) wird laut "Hollywood Reporter" seine Rolle als Bösewicht Mac Cargan aka The Scorpion wieder aufnehmen, den er bereits 2017 in "Spider-Man: Homecoming" verkörpert hatte. Der aus "Better Call Saul" bekannte Schauspieler kehrt somit in das Spider-Man-Universum zurück.

Jon Bernthal kehrt als Punisher zurück

Eine weitere spannende Ergänzung stellt Jon Bernthal (48) dar, der als Frank Castle alias der Punisher erstmals im MCU auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Dies ist besonders bemerkenswert, da der Charakter seit 2008 ("Punisher: War Zone") nicht mehr in einem Kinofilm aufgetreten ist. Ray Stevenson (1964-2023) spielte damals die Rolle. Bernthal gab sein Debüt in der Rolle in der Serie "Daredevil" aus dem Jahr 2016.

Zusätzlich bringt "Stranger Things"-Darstellerin Sadie Sink (23) frischen Wind ins Franchise, . Ihre Rolle wird noch geheim gehalten, doch Spekulationen reichen von einer neuen Liebe für Parker bis hin zu einer möglichen Verbindung zu den "X-Men".

Unter der Regie von Destin Daniel Cretton (46) und dem bewährten Autorenduo Chris McKenna und Erik Sommers soll der Film am 31. Juli 2026 erscheinen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in England beginnen. Die drei Vorgänger erspielten zusammen über vier Milliarden US-Dollar weltweit.