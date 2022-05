"Manta, Manta 2": Produktionsteam sucht zahlreiche Komparsen

Es geht los: Die Dreharbeiten von "Manta, Manta 2" mit Til Schweiger und Co. stehen in den Startlöchern. Das Produktionsteam sucht nun Hunderte von Komparsen in NRW.

20. Mai 2022 - 13:12 Uhr | (dr/spot)

Til Schweiger bei den Dreharbeiten zum ersten Teil von "Manta, Manta". © imago/United Archives

Alle Fans des 90er-Jahre-Kultstreifens "Manta, Manta" aus Nordrhein-Westfalen müssen jetzt die Ohren spitzen: Das Produktionsteam sucht Hunderte Komparsen für die Dreharbeiten der Fortsetzung mit Til Schweiger (58), Tina Ruland (55) und Michael Kessler (54) in den Hauptrollen. Aufgerufen sind Männer und Frauen zwischen 8 und 80 Jahren aus ganz NRW. Über die Agentur Eick suchen die Filmemacher unter anderem Darsteller für Zuschauer, Presseleute und "das Rennteam für ein spannendes Autorennen". Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Außerdem würden Besucher einer Strandbar im Alter von 18 bis 45 Jahren gesucht, in der es "hübsche Bikinimädels sowie Partygäste im Strand- und Club-Outfit" geben wird. Außerdem halten die Macher Ausschau nach Interessenten für klassische Restaurant- und Passanten-Szenen sowie nach männlichen und weiblichen DJs, Menschen die Kartfahren können, nach Frisören und Frisörinnen und nach Freiwilligen, die sich vor laufender Kamera die Haare schneiden lassen wollen.

Gedreht wird von Mitte Juni bis Anfang September Der Zeitraum der Dreharbeiten sei von Mitte Juni bis Anfang September geplant, als Drehorte werden der Kreis Höxter, Mettmann, Dormagen, Dortmund und Köln genannt. Die Bewerber sollen bis zum 16. Juni zwei aktuelle Bilder einreichen und würden bis 27. Juli von der Regie Rückmeldung bekommen. Auch entlohnt wird man für seine Komparsen-Tätigkeit: 100 bzw. 105 Euro pro Drehtag winken für die Interessenten. Specials, Doubles und Kleindarsteller würden entsprechend höher vergütet. Melden kann man sich auf der extra dafür freigeschalteten Homepage Die Action-Komödie "Manta, Manta" kam im Jahr 1992 in die deutschen Kinos und avancierte schnell zum Kultfilm. Im Zentrum der Handlung steht der Manta-Fahrer Bertie (Til Schweiger) und seine Kumpels, die sich im Ruhrgebiet Straßenrennen gegen andere Autofreaks liefern. Vor allem für Schweiger bedeutete der Film seinen endgültigen Durchbruch als Schauspieler.