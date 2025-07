"Mädchen Mädchen": So ist die Neuauflage des Kino-Sommerhits nach 24 Jahren

In Martina Pluras Neuauflage des Erfolges von 2001 erleben drei Freundinnen heute Tiefen – und erste Höhepunkte.

In der Neuauflage des Filmes "Mädchen Mädchen" verfolgen die 17-jährige Inken (Kya-Celina Barucki) und ihre zwei besten Freundinnen ein Ziel: den ersten Orgasmus. Inkens Freund sieht zwar gut aus, erweist sich aber als äußerst egoistisch und folglich für diese Mission ungeeignet. Inkens Nachbar ist währenddessen seit Ewigkeiten in sie verliebt. Vielleicht passt er ja besser?

Tim (Jason Klare) versteht die Welt nicht mehr - macht Inken (Kya-Celina Barucki) gerade wirklich mit ihm Schluss? © Constantin Film

Zudem macht auch noch die wunderschöne und bei den Jungs beliebte Cheyenne Inken das Leben schwer. "Seit ich so viele Orgasmen habe, wache ich immer so auf", prahlt Cheyenne. Und natürlich wollen die drei Freundinnen genauso schön und energiegeladen aufwachen. Darum jagen sie auf Fahrradtouren über Kopfsteinpflaster, auf schlechten Tinder-Dates und mit "guided masturbation" den ersten Höhepunkt.

Ernstes zwischen Glitzer und Humor

Regisseurin Martina Plura kreiert in "Mädchen Mädchen" eine bunt-glitzernde Version des Teenie-Lebens mit sommerlichen Freibad-Kulissen und ausgefallenen Outfits. Dank der schnellen, sehr humorvollen Erzählweise und dem perfekt passenden Pop-Soundtrack - mit Songs wie "Oft gefragt" von AnnenMayKantereit - gibt es keine Minute Langeweile. Das Leben der Schülerinnen wird zwar hier und da etwas überspitzt klischeehaft dargestellt, es sind aber diese Übertreibungen, die dem Film auch Charme und Witz verleihen.

Lena (Nhung Hong) und ihr Crush Nick (Jamie-Lee Curt Williams) kommen sich langsam näher. © Constantin Film

"Wenn wir Jungfrauen sind, sind wir prüde und wenn wir Sex haben, sind wir Schlampen"

Zwischen Glitzer und Humor kommen aber auch ernstere Themen vor - wie Mobbing, das Entdecken der eigenen Sexualität, der Umgang mit Geschlechtskrankheiten und Ungleichheiten zwischen Mädchen und Jungen. Eine von Inkens Freundinnen stellt resigniert fest: "Wenn wir Jungfrauen sind, sind wir prüde und wenn wir Sex haben, sind wir Schlampen."

Besonders schön zu sehen ist, wie sich die Mädchen hier, zuweil über persönliche Konflikte hinweg, unterstützen. Auch das bereits hundertmal verwendete Rollenbild des "mean girl" wird neu interpretiert, indem Cheyennes Charakter auch nette und solidarische Seiten erhält.

Inkens (Kya-Celina Barucki) bester Freund Flin (Yoran Leicher) überrascht sie zum Geburtstag mit einem sehr persönlichen Geschenk. Lena (Nhung Hong) und Vicky (Julia Novohradsky) sind Fans. © Constantin Film

Erwachsene und Eltern sind verständnisvoll

Die Erwachsenen verhalten sich zwar alle "schrecklich peinlich", treten grundsätzlich aber als verständnisvolle Vertrauenspersonen in Erscheinung. So ist es zum Beispiel die neue Freundin ihres Vaters, die Inken bezüglich ihrer kleinen Oberweite Mut zuspricht und von ihren eigenen Erfahrungen mit ausbleibenden Orgasmen erzählt. Mit diesen offenen Gesprächen über weibliche Sexualität richtet sich der Film Mut machend und aufklärerisch vor allem an Mädchen im Teenageralter.

Die drei besten Freundinnen Vicky (Julia Novohradsky), Lena (Nhung Hong) und Inken (Kya-Celina Barucki) erleben eine Achterbahnfahrt ins Erwachsenwerden. © Constantin Film

Die drei Hauptdarstellerinnen des Originals 2001 - Diana Amft, Karoline Herfurth und Felicitas Woll - hatten mit "Mädchen Mädchen" 2001 ihren Durchbruch. Mit Gesprächen über den anstehenden "Hot Girl Summer" und den "Gender Orgasm Gap" ist die Neuauflage im heute angekommen. Dies gilt auch für das Frauenbild. Der Film spielt mit Genderklischees, um mit diesen aufzuräumen. Tatsächlich besteht ein Großteil der Entwicklung der Mädchen darin, sich von Rollenerwartungen an sich selbst und an andere zu lösen. Auch eine lesbische Option ist jetzt klar ausgesprochen, während es 2002 bei Andeutungen blieb.

