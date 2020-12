Mads Mikkelsen bekommt keine Tipps von Johnny Depp

Mads Mikkelsen übernimmt die Rolle des Grindelwald in "Phantastische Tierwesen 3" von Johnny Depp. Um Rat fragen kann er ihn jedoch nicht.

Mads Mikkelsen (55, ) übernimmt in "Phantastische Tierwesen 3" die Rolle des Gellert Grindelwald. Von seinem Vorgänger Johnny Depp (57, ), der dem bösen Zauberer in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" (2018) Leben eingehaucht hat, bekommt er (bislang) keine guten Ratschläge. Dafür gibt es allerdings eine einfache Erklärung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mads Mikkelsen: "Ich kenne ihn nicht"

"Ich kenne ihn nicht", erklärte der dänische Star in einem Videogespräch mich der Associated Press, das die Nachrichtenagentur . Mikkelsen habe Depp nur "einmal" kennengelernt und wünschte, er "hätte seine Telefonnummer". Leider sei dies jedoch "nicht der Fall", so der 55-Jährige weiter.

Mikkelsen bereite sich nun ohne die Hilfe seines 57-jährigen Hollywood-Kollegen darauf vor, den Zauberer Grindelwald erneut zum Leben zu erwecken. "Um ehrlich zu sein, gibt es nichts anderes, das ich tun kann", sagte der -Darsteller. Er versuche, eine Brücke zu schlagen zwischen "dem, was er tat und dem, was ich tun werde".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Johnny Depp wurde zum Rücktritt aufgefordert

, dass Mads Mikkelsen Johnny Depp im dritten Teil der "Harry Potter"-Spin-off-Reihe ersetzt. Zuvor war letzterer von dem Filmstudio zum Rücktritt aufgefordert worden. Der Grund: Depps verlorener Gerichtsstreit gegen den Herausgeber der britischen "The Sun", die ihn 2018 in einem Artikel als "Frauenschläger" bezeichnet hatte.

"Phantastische Tierwesen 3" mit Eddie Redmayne (38, ), Ezra Miller (28) und vielen weiteren Stars soll im Juli 2022 seine Premiere feiern.