"Lupin"-Star Omar Sy angelt sich Mega-Deal mit Netflix

Omar Sy wird Netflix noch über Jahre hinweg die Treue halten. Der "Lupin"-Star hat einen lukrativen Deal mit dem Streamingdienst geschlossen.

Der Welt ist Omar Sy (43) spätestens seit "Ziemlich beste Freunde" ein Begriff. Dank seiner Serie "Lupin" reifte der französische Schauspieler zudem zum Netflix-Star - und das soll Sy tunlichst bleiben. , habe er jüngst einen lukrativen Deal mit dem Streamingdienst eingetütet. Der gelte über mehrere Jahre und beinhalte die gemeinsame Produktion einer nicht genauer benannten Anzahl an Filmen.

Dem Bericht zufolge werde Sys hauseigene Produktionsfirma die Filme umsetzen. Der Star selbst werde in ihnen zudem die Hauptrolle spielen und als Ausführender Produzent fungieren. "Ich habe die Zusammenarbeit von Netflix mit anderen Künstlern gesehen und ihre Leidenschaft, einzigartige und diverse Geschichten in die Haushalte rund um den Globus zu bringen", wird Sy zitiert. Er freue sich daher, die "gemeinsame Reise" in den kommenden Jahren fortzusetzen.