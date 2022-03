Lindsay Lohan ergattert lukrativen Deal für mehrere Netflix-Filme

Lindsay Lohan kämpft sich weiter ins Rampenlicht zurück. Nun hat sie offenbar einen weitreichenden und lukrativen Deal mit Netflix eintüten können.

Diverse Eskapaden haben die Karriere des ehemaligen Kinderstars Lindsay Lohan (35) schon vor Jahren zum Erliegen gebracht. Inzwischen schreibt die heute 35-Jährige aber wieder zunehmend positive Nachrichten, vor allem Netflix sei Dank. , weiten Lohan und der Streamingdienst ihre Zusammenarbeit um zwei weitere Filme aus.

Schon vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass Lohan die Hauptrolle im Netflix-Weihnachtsfilm "Falling for Christmas" übernehmen würde. Die romantische Komödie sei laut "The Hollywood Reporter" inzwischen im Kasten und für kommenden Winter geplant, Lohans Kollaboration mit der Plattform damit aber längst nicht vorbei.

Zwar sei zu den Inhalten der beiden zusätzlich angekündigten Streifen mit Lohan noch nichts durchgesickert. In Person von Christina Rogers, der Chefin für Independent-Filme bei Netflix, freue man sich jedoch schon auf die gemeinsame Zukunft: "Wir sind bislang mit unserer Zusammenarbeit mit Lindsay hochzufrieden und begeistert darüber, unsere Partnerschaft mit ihr fortzuführen."

Der steinige Weg zurück

Lohan war 2013 in dem von Kritikern zerrissenen Erotikthriller "The Canyons" in ihrer letzten großen Rolle zu sehen und kehrte der Schauspielerei seitdem weitestgehend den Rücken. Zuvor war sie aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen immer wieder mit dem Gesetz aneinandergeraten. Sogar eine elektronische Fußfessel musste sie zeitweise tragen, weite Teile ihrer 20er befand sie sich nur auf Bewährung auf freiem Fuß.

Seit einigen Jahren geht es für Lohan jedoch wieder stetig bergauf. 2020 veröffentlichte sie mit "Back to Me" einen neuen Song. Neben ihrem Netflix-Engagement hat sie seit 2021 zudem einen eigenen Podcast. Und sie gab im vergangenen Jahr die Verlobung mit ihrem Freund Bader Shammas bekannt. Noch in diesem Jahr sollen die Hochzeitglocken läuten - pünktlich zu ihrer Rückkehr nach Hollywood, wie es scheint.