"Lilo & Stitch" schlägt "Mission: Impossible" an der US-Kinokasse

Im Kino lautet das Duell gerade "Lilo & Stitch" versus "Mission: Impossible". Ein hawaiianisches Mädchen und ein Knuddel-Alien sind offenbar zu viel für Tom Cruises Ethan Hunt.

Das Live-Action-Remake des gleichnamigen Zeichentrickfilms "Lilo & Stitch" schickt sich an, Ethan Hunt aka Tom Cruise (62) eindrucksvoll in die Kino-Schranken zu weisen. Am US-amerikanischen Starttag starke 55 Millionen US-Dollar ein und damit deutlich mehr als "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Der achte Teil aus der Agentenreihe schaffte es demnach zwar auf solide 24,8 Millionen US-Dollar an Tag eins, was den bisherigen Topwert der Reihe darstellt. Zugleich ist aber weniger als die Hälfte des zeitgleich gestarteten "Lilo & Stitch".

Mit seinem erfolgreichen Start legte die Geschichte über ein junges Mädchen, das Freundschaft mit einem pelzigen Alien schließt, den zweitbesten Release des aktuellen Kinojahres hin. Einzig "Ein Minecraft Film" hatte vor wenigen Wochen mit 57,1 und folglich rund zwei Millionen Dollar mehr einen noch besseren Eröffnungstag.

Schlagen Lilo und Stitch Cruise noch ein Schnippchen?

"Variety" geht außerdem davon aus, dass "Lilo & Stitch" in den insgesamt vier Tagen des Memorial-Day-Wochenendes einen neuen Rekord aufstellen wird. Zu schlagen gilt es hierfür den 2022 erschienenen Action-Streifen "Top Gun: Maverick", der in dieser Zeitspanne 160 Millionen US-Dollar einheimsen konnte. Gut möglich also, dass Lilo und Stitch Tom Cruise gleich ein zweites Kino-Schnippchen schlagen und seinem Pete "Maverick" Mitchell den Rekord abluchsen.

Weltweit bringt es der Streifen, der in Deutschland am 22. Mai ins Kino gekommen ist, auf 138 Millionen US-Dollar. Für Disney sicherlich ein wichtiger Erfolg, schließlich floppte mit "Schneewittchen" zuletzt die Realverfilmung eines Disney-Klassikers kolossal an den internationalen Kassen.

Das hawaiianische Mädchen Lilo wird von der achtjährigen Newcomerin Maia Kealoha gespielt, Chris Sanders (63) leiht wie im Original von 2002 dem Alien Stitch seine Stimme. Ebenfalls im Remake mit dabei sind Zach Galifianakis, Billy Magnussen und Hannah Waddingham.