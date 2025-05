"Lilo & Stitch": Realverfilmung auf Rekordkurs

"Lilo & Stitch" ist offenbar nach "Ein Minecraft Film" der nächste große Blockbuster des Jahres 2025. Das Live-Action-Remake des gleichnamigen Animationsklassikers stellt Rekord um Rekord auf.

Die Videospielverfilmung "Ein Minecraft Film" hat kürzlich kräftig an den Kinokassen abgeräumt und sich zum ersten großen Blockbuster 2025 gemausert. Das Live-Action-Remake des Animationsklassikers "Lilo & Stitch" schickt sich jetzt an, den Klamauk mit Jason Momoa (45) und Jack Black (55) noch zu übertreffen.

Selbst Tom Cruises (62) ebenfalls gerade veröffentlichten "Mission: Impossible"-Abschied "The Final Reckoning" konnte der Disney-Film zum Start ausstechen. Und auch sein kolportiertes Budget von 100 Millionen US-Dollar hat "Lilo & Stitch" schon längst wieder eingespielt. Zudem fällt ein Rekord nach dem anderen...

Das sind die bisherigen Rekorde von "Lilo & Stitch"

Alleine zum Start hat "Lilo & Stitch" international 361,2 Million Dollar eingespielt. Nach nur sechs Tagen in den Kinosälen sei demzufolge auch die 400-Millionen-Marke bereits erreicht. Eine deutliche Steigerung zum Original von 2002 das damals weltweit insgesamt um die 273 Millionen Dollar eingenommen hat.

"Lilo & Stitch" hat demnach den besten Start rund um den US-amerikanischen Memorial Day hingelegt, den es bisher gegeben hat. 182,6 Millionen Dollar wurden am Memorial-Day-Weekend erspielt, Cruises "Top Gun: Maverick" hielt seit 2022 mit 160,5 Millionen Dollar den Rekord. Daneben ist der Realverfilmung der zweitbeste Start über einen viertägigen Feiertagszeitraum gelungen. Hier führt seit 2018 "Black Panther" mit 242 Millionen Dollar.

Laut des Magazins ist es außerdem der beste Start eines Disney-Live-Action-Films in Lateinamerika. In den USA reicht es diesbezüglich für Platz drei hinter "Der König der Löwen" (2019) und "Die Schöne und das Biest" (2017). Hier zählen aber nur die ersten drei Tage, der Memorial Day am Montag ist nicht einberechnet. Aus diesem Grund reicht es im Vergleich mit "Ein Minecraft Film" auch nur für den bisher zweitbesten US-Start des Jahres mit dann 146 Millionen Dollar.

Hinter "Black Panther", "Star Wars: Das Erwachen der Macht", "Spider-Man: No Way Home" und "Avengers: Endgame" erreicht "Lilo & Stitch" zusätzlich das fünftbeste Einspielergebnis für einen Start in den USA an einem Montag mit 36,6 Millionen Dollar. Nicht zuletzt ist es der siebtbeste Start eines Films mit "PG"-Bewertung - Filme, die Kinder bestenfalls mit ihren Eltern anschauen sollten - überhaupt.