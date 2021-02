Lenny Kravitz ergattert Rolle in "Shotgun Wedding"

Lenny Kravitz wird schon bald wieder vor der Kamera stehen. Der Sänger hat eine Rolle in der hochkarätig besetzten Action-Komödie "Shotgun Wedding" ergattert.

Der Hauptcast in der hochkarätig besetzten Lionsgate-Action-Komödie "Shotgun Wedding" nimmt weiter Form an: Neben Jennifer Lopez (51, ) und Josh Duhamel (48) wird auch Rockstar Lenny Kravitz (56, ) in einer der Rollen zu sehen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Dreharbeiten zum Film sollen am 22. Februar in der Dominikanischen Republik beginnen. Die Story dreht sich um das Paar Darcy (Lopez) und Tom (Duhamel). Beide laden ihre Verwandtschaft zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Kurz vor dem Jawort bekommen sie jedoch kalte Füße. Anschließend gerät die große Feier außer Kontrolle: Verbrecher nehmen die Besucher als Geiseln.

Kravitz soll den Charakter Sean spielen, der im Bericht als "weltreisender Ex von Grace" beschrieben wird. Neben dem Sänger sollen auch die Schauspieler Cheech Marin (74), D'Arcy Carden (41), Selena Tan (50), Desmin Borges (36) und Alex Mallari (32) eine Rolle in der von Jason Moore (50) inszenierten Komödie innehaben.