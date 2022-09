Kommt "Lethal Weapon 5" doch noch? Mel Gibson ist "zuversichtlich"

Mel Gibson weckt Hoffnungen bei "Lethal Weapon"-Fans. Laut dem Hollywoodstar könnten die Dreharbeiten zu "Lethal Weapon 5" bald beginnen - doch es gibt auch ein Hindernis.

Die ikonische Actionfilm- und Buddy-Cop-Reihe "Lethal Weapon" mit Mel Gibson (66) in der Hauptrolle kommt auf bislang vier Filme, die zwischen den Jahren 1987 und 1998 in den Kinos erschienen sind. Ein fünfter Teil ist schon seit 2007 mit wechselndem Personal in Planung, doch schmort der Film bedauerlicherweise seit Jahren in der sogenannten Entwicklungshölle Hollywoods. Ein grünes Licht zum Start der Dreharbeiten gab es bisher noch nicht vom produzierenden Filmstudio Warner Bros.

Besonders zurückgeworfen wurde "Lethal Weapon 5" dann im letzten Jahr durch einen Todesfall. Der legendäre Regisseur Richard Donner (1930-2021) verstarb im Alter von 91 Jahren an Herzversagen. Er hatte alle vier Teile der Reihe inszeniert - und sollte auch bei "Lethal Weapon 5" erneut auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Mel Gibson teilt optimistisches Update zu "Lethal Weapon 5"

, dass es seiner Einschätzung nach gut um den anvisierten Abschluss des Action-Franchises steht. Laut Gibson existiert ein Drehbuch, dass der verstorbene Donner mit Richard Wenk (66) entwickelt habe. Gibson habe dann mit Autor Wenk nach Donners Tod weitere Verbesserungen an dem Skript vorgenommen, um den speziellen "Geschmack" der "Lethal Weapon"-Reihe zu erreichen. "[...] wir waren ziemlich zufrieden mit dem, was wir uns ausgedacht haben", so Gibson. Das Ganze geschehe "im Geiste" des verstorbenen Filmemachers Donner.

Startet "Lethal Weapon 5" im kommenden Jahr in die Dreharbeiten?

Doch nun bremst ein neues Hindernis die lange erwartete Fortsetzung aus. Das Filmstudio Warner Bros. gehört nach einer Firmenfusion mittlerweile zum Medienkonzern Warner Bros. Discovery, und die neue Führung schaut sich alle laufenden Projekte ganz genau an. So wurde beispielsweise der bereits fertiggestellte "Batgirl"-Film im August von Warner Bros. Discovery gestrichen und wird wohl niemals erscheinen.

"Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis sich diese Firmen umorganisieren, das ist also eine Verzögerung gewesen", erklärt dann auch Mel Gibson im Interview. Der zweifache Oscarpreisträger zeigt sich zugleich jedoch "ziemlich zuversichtlich", dass "Lethal Weapon 5" am Ende von Warner Bros. grünes Licht erhalten und in die Dreharbeiten starten wird. Gibson stellt sogar einen Drehstart im ersten Quartal 2023 in Aussicht, offiziell bestätigt ist hier aber noch nichts.