Kobe Bryant: Kinofilm über Ausnahme-Basketballer in Arbeit

Auch über Basketballlegende Kobe Bryant befindet sich ein Biopic in der Mache. Erzählt werden soll die Geschichte, wie Bryant einst bei seinem Team, den L.A. Lakers, landete.

Es ist ein Leben, das es wert ist, auf der Kinoleinwand erzählt zu werden. Kobe Bryant (1978-2020) trat in der nordamerikanischen Profiliga NBA die inoffizielle Nachfolge von Michael Jordan (62) an, wurde fünf Mal zum Meister der besten Basketballliga der Welt - und kam im Jahr 2020 auf tragische Weise bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Jetzt befindet sich offenbar ein Film über den Ausnahme-Basketballer in der Entwicklung, .

So landete Kobe Bryant einst bei den Lakers

Laut des Berichts hat das Filmstudio Warner Bros. ein Drehbuch erworben, in dem es um die dramatische wahre Geschichte geht, wie Kobe Bryant einst durch den sogenannten Draft der NBA bei den Los Angeles Lakers landete, dem Verein, für den der Star in seiner gesamten NBA-Karriere auflief.

Einige Streamingdienste und Filmstudios sollen an dem Stoff Interesse gezeigt haben, doch Warner erhielt letztlich den Zuschlag. Das Projekt wird als Mischung aus den Sportfilmen "Air: Der große Wurf" über die ersten Jahre von Nike und dem damaligen NBA-Rookie Michael Jordan und "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" mit Brad Pitt (61) beschrieben. Kreatives Personal vor oder hinter den Kulissen steht zu diesem frühen Zeitpunkt in der Projektentwicklung noch nicht fest.

Statue erinnert vor Lakers-Arena an Kobe Bryant und Tochter Gianna

Kobe Bryant verbrachte insgesamt 20 Spielzeiten bei den L.A. Lakers. Er war 18-maliger All-Star der Liga und wurde in der Saison 2007-2008 zum wertvollsten Spieler MVP gewählt. Im Jahr 2016 zog er sich im Alter von 37 Jahren aus dem Profi-Basketball zurück - und starb schließlich gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna (2006-2020) und sieben weiteren Passagieren im Januar 2020 bei einem Hubschrauberabsturz.

Erst vor wenigen Wochen, am 2. August, enthüllten die Lakers gemeinsam mit Bryants Witwe Vanessa Bryant (43) eine weitere Bronzestatue ihres Ehemanns und der gemeinsamen Tochter Gianna. Auf Instagram wurden zu Ehren des verstorbenen NBA-Stars veröffentlicht worden, bei der neben Bryant auch ihre drei Töchter Natalia (22), Bianka (8) und Capri (6) anwesend waren.

Die Skulptur mit dem Titel "Girl Dad", die in einer neuen Gartenlandschaft vor der Crypto.com Arena der Lakers an der 11th Street in Los Angeles platziert wurde, zeigt die Nachahmung von Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna, um die er seinen Arm gelegt hat. Vater und Tochter tragen legere Freizeitkleidung und schenken sich ein Lächeln. Die Figur soll eine Szene der beiden am Spielfeldrand der Lakers nachstellen, .