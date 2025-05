Kevin Spacey führt Regie bei Fantasy-Thriller - und castet sich selbst

Kevin Spacey will sich seinen Weg zurück in die Traumfabrik bahnen. Um das zu schaffen, führte er Regie bei einem groß angelegten Fantasy-Epos - und castete sich kurzerhand selbst.

Kevin Spacey bei seinem überraschenden Comeback in Cannes vor wenigen Tagen.

Wenn die Angebote für spannende neue Schauspielrollen ausbleiben, dreht man am besten selbst einen Film - das hat sich offenbar der einstige Superstar Kevin Spacey (65) gedacht. Der zweifache Oscarpreisträger, der unlängst mit einem Auftritt in Cannes überraschte, seine erste Regiearbeit seit über 20 Jahren vor, in der er sogleich auch die Hauptrolle spielt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei um einen Action-Thriller mit übernatürlichen Elementen, der den Arbeitstitel "Holiguards" trägt und den Auftakt einer Filmreihe darstellen soll. Da laut "Variety" in Cannes bereits ein erster Trailer vorgeführt wurde, scheinen die Dreharbeiten bereits abgeschlossen zu sein und sich das Projekt in der Postproduktion zu befinden.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

Der Film soll in einer nahen, dystopischen Zukunft angesiedelt sein, in der sich zwei uralte Fraktionen - die Holiguards und die Statiguards - gegenüberstehen und einen geheimen Krieg um das Schicksal der Menschheit führen. Inmitten dieses Konflikts entdeckt eine junge Frau, dass sie die Tochter zweier rivalisierender Anführer ist und den Konflikt beenden könnte.

Fanden sich in Cannes Interessenten?

Die Indie-Produktion soll dem Vernehmen nach ein Budget von rund zehn Millionen US-Dollar haben und in Mexiko entstanden sein. Offenbar konnte Spacey einen durchaus illustren Cast für das Projekt gewinnen: Neben Dolph Lundgren (67) werden auch "Fast & Furious"-Star Tyrese Gibson (46) sowie Julia Roberts' (57) Bruder Eric Roberts (69) und "Deadpool"-Schauspielerin Brianna Hildebrand (28) aufgelistet. Ob sich nach den Trailer-Screenings in Cannes bereits potenzielle Verleiher für den Film gefunden haben, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Letztmals hatte Spacey 2004 beim Biopic "Beyond the Sea - Musik war sein Leben" über Sänger Bobby Darin Regie geführt. 2017 brach dann der #MeToo-Skandal los, in dessen Folge mehr als 30 Männer Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Fehlverhaltens gegen Spacey erhoben. Seine Karriere kam dadurch und trotz mehrere Freisprüche praktisch zum Erliegen.