Kevin Spacey bleibt stur: Keine Versöhnung mit Hollywood-Kollegen

Der kontroverse Oscarpreisträger Kevin Spacey möchte zurück auf die Leinwand. Doch nicht mit allen seiner Kollegen aus Hollywood will er wieder drehen.

Zwei Mal vor Gericht von Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens freigesprochen, strebt der einstige Hollywoodstar Kevin Spacey (65) ein Comeback an. Während eines öffentlichen Auftritts bei einem Serien-Festival in Italien sagte der zweifache Oscarpreisträger , er sei "hellauf begeistert darüber, wieder richtig zur Arbeit zurückzukehren". Mit den Kollegen, die ihn in der Zeit seiner juristischen Probleme für schuldig gehalten hätten, wolle er allerdings nicht wieder kollaborieren.

Kevin Spacey fühlt sich von Kollegen ungerecht beurteilt

"Ich bin voller Dankbarkeit für die Menschen in meiner Branche, die mir beigestanden haben, die bereit waren, den Ausgang des Gerichtsverfahrens abzuwarten, bevor sie entschieden, wie sie über mich denken", sagte Spacey in dem Podiumsgespräch, bei dem Fragen von anwesenden Journalisten nicht erlaubt waren. Diesen Menschen würde er als Folge nun vertrauen.

Weiter erklärte der kontroverse Star: "Diejenigen, die vorschnell geurteilt und mich für schuldig befunden und entsprechend behandelt haben, haben meine Vergebung, aber ich wünsche mir nicht, mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Rückkehr vor die Kamera in kleineren Produktionen

Namen nannte Spacey in diesem Zusammenhang nicht. Vor rund einem Jahr sprangen dem Star einige seiner Kollegen zur Seite, brachten öffentlich ihre Unterstützung zum Ausdruck. "Kevin ist ein guter Mensch und ein Mann mit Charakter. Er ist sensibel, wortgewandt und urteilt nicht, mit einem großartigen Sinn für Humor. Außerdem ist er einer unserer besten Künstler auf der Bühne und vor der Kamera. Unsere Branche braucht ihn und ich vermisse ihn sehr", sagte etwa Action-Raubein Liam Neeson (73) gegenüber "The Telegraph".

Tatsächlich war Spacey in den vergangenen Jahren nicht in hochkarätigen Produktionen zu sehen. Er spielte etwa eine Nebenrolle in Franco Neros (83) 2021 erschienenem Detektivfilm "L'uomo che disegnò Dio", sprach in "Control" ein selbstfahrendes Auto ein oder verkörperte in "The Contract" den Teufel. Seine neueren Arbeiten "The Awakening" und "1780" sind gegenwärtig noch nicht veröffentlicht.