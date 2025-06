Keine Rente: Steven Spielberg will sich "niemals zur Ruhe zu setzen"

Im nächsten Jahr startet sein nächster großer Film. An die Rente denkt Regie-Legende Steven Spielberg nicht. Er hat nicht vor, sich "jemals zur Ruhe zu setzen", verriet der 78-Jährige jetzt.

Aufregende Zeiten für Hollywood-Legende Steven Spielberg (78). Gerade erste konnte der Meisterregisseur , jetzt erwies ihm die Crème de la Crème Hollywoods die Ehre. Der Anlass? Auf dem Gelände des altehrwürdigen Filmstudios Universal, für das Spielberg Klassiker wie "Jurassic Park" oder "E.T. - Der Außerirdische" inszenierte, wurde ein prunkvoller Kinosaal nach ihm benannt. Bei der Feier erklärte der 78-jährige Spielberg selbst, dass er nicht plane, in Rente zu gehen.

Steven Spielberg denkt nicht an die Rente

Zahlreiche Hollywoodstars waren bei der Einweihung des neuen, luxuriösen Kinosaals anwesend, der Raum für 250 Zuschauer bietet, die auf grünen Samtstühlen Platz nehmen können. So erwiesen etwa John Travolta, Vin Diesel, Colman Domingo und Jeff Goldblum sowie die oscarprämierten "Everything Everywhere All at Once"-Regisseure Daniel Scheinert und Daniel Kwan Spielberg die Ehre. Vor der versammelten Hollywood-Prominenz sagte der Meisterregisseur in einer Rede wörtlich: "Ich mache eine Menge Filme und habe nicht vor, mich jemals zur Ruhe zu setzen."

Erster Einblick in seinen geheimnisumwitterten neuen Film

Die Anwesenden erhielten zudem einen kurzen Ausblick auf Spielbergs nächste Regiearbeit, einen Action- oder nach einigen Quellen auch Alien-Science-Fiction-Film, in dem unter anderem Emily Blunt, der aus "Challengers-Rivalen" bekannte Josh O'Connor sowie der britische Oscarpreisträger Colin Firth mitwirken. wird Blunt in den zu sehenden Szenen von "bedrohliche Gestalten in nicht gekennzeichneten schwarzen Autos" verfolgt. In einem anderen Clip kollidiert ihr Auto mit einem Zug, sie versucht, durch die "zerbrochene Windschutzscheibe zu entkommen, während das Fahrzeug zermalmt wird". Firth verkörpert möglicherweise den Schurken des Films.

Einen Titel trägt Steven Spielbergs nächster Film gegenwärtig noch nicht. Kinostart soll 2026 sein.