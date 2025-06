Keanu Reeves hat keine Ahnung, wie viele Leute John Wick getötet hat

John Wick hat Hauptdarsteller Keanu Reeves zufolge keine Ahnung, wie viele Menschen der Auftragskiller schon getötet hat. Der Kopf hinter der "John Wick"-Reihe, Chad Stahelski, hat da genauere Vorstellungen.

Im wahren Leben ist Keanu Reeves (60) ein echter Sympath, im Kino wird er zum skrupellosen Auftragskiller John Wick. Wie viele Menschen in den Filmen der beliebten, gleichnamigen Action-Film-Reihe schon ihr Leben lassen mussten, weiß Reeves selbst nicht so genau.

"John konzentriert sich immer nur auf eine Sache", sagt Reeves im Gespräch . "Darauf schaut er nicht. Er versucht nur, zu überleben." Chad Stahelski (56), der Regisseur der vier "John Wick"-Filme und Kopf hinter dem Franchise, hat aber einer Vermutung: "Ich würde gerne glauben, dass wir die Tausend geknackt haben. Ich denke, wir liegen ziemlich genau um den Dreh."

"John Wick: Kapitel 5" lässt noch auf sich warten

Gerade ist zwar das "John Wick"-Spin-off "From the World of John Wick: Ballerina" von Regisseur Len Wiseman (52) im Kino gestartet. Doch das heißt noch lange nicht, dass Keanu Reeves ausgedient hat. Für Action-Fans ist der Auftragskiller längst zu Reeves zweiten Paraderolle neben der des Neo in den "Matrix"-Filmen geworden. Auch ein fünfter "John Wick"-Hauptteil ist geplant.

Stahelski hat aber offenbar noch keine Ahnung, wann wieder gedreht werden könnte. Seine Antwort auf die Frage, wann die Dreharbeiten beginnen: "Das ist eine gute Frage. [...] Wir arbeiten noch daran. Für uns ist alles eine Frage der Zeit." Wenn sich alles richtig anfühle, man den ganzen Cast kenne und sich den Film richtig vorstellen könne, "dann drücken wir einfach den Abzug".

Beim nun gestarteten "From the World of John Wick: Ballerina" steht nicht Reeves im Mittelpunkt, stattdessen übernimmt die unter anderem aus "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" bekannte Ana de Armas (37) als Eve Macarro. Neben ihr und Reeves treten in dem Ableger unter anderem auch Norman Reedus (56), Ian McShane (82) und Anjelica Huston (73) auf. Für den beliebten Schauspieler Lance Reddick war es leider der letzte Leinwandauftritt. Er verstarb im März 2023 nur wenige Wochen nach Abschluss der Dreharbeiten.