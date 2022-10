Jung-Regisseure fliegen zu Studenten-Oscars

Für die Gewinner der diesjährigen Studenten-Oscars wird es am Donnerstag noch einmal spannend - bei der Preisverleihung in Los Angeles erfahren die Nachwuchs-Regisseure, ob sie mit Gold, Silber oder Bronze nach Hause gehen. Mit "Almost Home" von Nils Keller (31) und "Eigenheim" von Welf Reinhart (27) sind auch zwei Filme der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) im Rennen. "Das ist das, wovon man geträumt hat, als man bei der Filmhochschule angefangen hat", sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur.

18. Oktober 2022 - 05:51 Uhr | dpa

Die Studenten an der Hochschule für Fernsehen und Film HFF, Welf Reinhart (l) und Nils Keller, aufgenommen an der Hochschule. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

München Zwar liefen die Kurzfilme bereits vor der Nominierung auf verschiedenen Filmfestivals, mit dem Studenten-Oscar habe er aber "auf keinen Fall" gerechnet, sagte Reinhart. "Das ist eine unglaubliche Ehre". In "Almost Home" geht es um einen Mutter-Sohn-Konflikt im Weltraum, in "Eigenheim" droht einem älteren Ehepaar die Zwangsräumung. Insgesamt werden 14 Studierende aus aller Welt bei den Student Academy Awards in Los Angeles ausgezeichnet. Kultur Royal

