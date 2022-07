Julius Onah führt bei "Captain America 4" Regie

Wann der vierte Teil von "Captain America" in die Kinos kommen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist nun aber: Julius Onah wird die Regie für den nächsten Marvel-Blockbuster übernehmen.

Julius Onah (39) wird bei "Captain America 4" als Regisseur tätig sein. nun exklusiv. Der nigerianisch-amerikanische Filmemacher ist vor allem für seinen Thriller "The Cloverfield Paradox" (2018) bekannt, in dem auch Daniel Brühl (44) eine Rolle hat.

Achtung, Spoiler! Anthony Mackie in der Hauptrolle

Der Film spielt nach den Ereignissen der Disney+-Serie "The Falcon and the Winter Soldier", in der Anthony Mackie (43) als Sam Wilson alias Falcon das Schild und den Anzug von Captain America annimmt. Im vierten Teil der Marvel-Reihe wird Macke die Hauptrolle übernehmen.

Ob Chris Evans (41) als Steve Rogers, der erste Captain America, zurückkehren wird, ist unklar. Auch ein Starttermin für den vierten Teil ist noch nicht bekannt.

Zuletzt erschienen im Marvel-Universum die Filme "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit Benedict Cumberbatch (45) in der Hauptrolle und "Thor: Love and Thunder" mit Chris Hemsworth (38) als Donnergott Thor.