Julia Garner soll Madonna in ihrem Biopic spielen.

Madonna arbeitet schon seit längerem an der Verfilmung ihres eigenen Lebens - nun soll die Perfektionistin nach monatelangem Casting die perfekte Schauspielerin für sich gefunden haben: "Inventing Anna"-Star Julia Garner.

Madonna (63) hat sich endlich selbst gefunden: Wie mehrere Medien berichten, will die Queen of Pop die Hauptrolle für ihr eigenes Biopic mit Julia Garner (28) besetzen. Garner, die zuletzt in "Inventing Anna" auf Netflix für Furore sorgte, soll das Casting für die Universal-Produktion gewonnen haben. Das Branchenblatt dass ihr die Rolle angeboten wurde. In welchem Stadium die Verhandlungen mit Garner aktuell sind, ist allerdings nicht bekannt.

Die Suche nach der perfekten Besetzung hatte sich zuvor über Monate hingezogen. Zwölf Schauspielerinnen sollen in der engeren Auswahl gewesen sein und sich tagelang mit Madonna selbst sowie ihren Choreografen getroffen haben. Wie es heißt, mussten sie sich in Choreografien, Tanz-, Gesangs- und Readingstunden beweisen. Für die Rolle waren unter anderem Florence Pugh (28), Odessa Young (24) und Alexa Demie (31) im Gespräch gewesen.

Madonna führt selbst Regie

Madonna wird bei dem Biopic auch die Regie führen, zudem schreibt sie das Drehbuch über ihr Leben mit. In der "Tonight"-Show mit Jimmy Fallon (47) verriet sie im Oktober letzten Jahres: "Der Grund, warum ich das tue, ist, dass schon einige Leute versucht haben einen Film über mich zu machen, aber es waren immer Männer." Bei der Ankündigung des Biopics ließ Madonna verlauten, sie wolle ihre unglaubliche Reise vermitteln, "auf die mich das Leben als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin geführt hat - ein Mensch, der versucht, sich in dieser Welt zurechtzufinden".

Garner hat für ihre Rolle in der Dramaserie "Ozark" zwei Emmys erhalten und dürfte spätestens seit ihrer Verkörperung der Hochstaplerin Anna Sorokin in "Inventing Anna" allen Netflix-Kunden ein Begriff sein. Die Rolle der Madonna wäre die größte Filmrolle, die die junge Schauspielerin bis dato ergattert hat.