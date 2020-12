Jonathan Rhys Meyers: Neuer Pandemie-Thriller mit John Malkovich

Jonathan Rhys Meyers und John Malkovich sind bald gemeinsam in "The Survivalist" zu sehen. Der Inhalt des Films könnte kaum aktueller sein.

Jonathan Rhys Meyers (l.) und John Malkovich spielen in "The Survivalist" erbitterte Gegner.

Jonathan Rhys Meyers (43, ) geriet zuletzt in die (Negativ-)Schlagzeilen, als er im November wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Nun könnte der irische Schauspieler mit einem neuen Filmprojekt wieder positiv von sich reden machen. Im Pandemie-Thriller "The Survivalist" ist sein Gegenspieler niemand geringeres als -Bösewicht John Malkovich (67).

Hetzjagd nach der Virus-Apokalypse

Die Handlung des Films von Regisseur Jon Keeyes (51, "American Nightmare") könnte kaum aktueller sein, auch wenn sie dramatischer anmutet als die Realität. spielt "The Survivalist" "eineinhalb Jahre, nachdem eine Virus-Pandemie die Zivilisation zu Fall gebracht hat. Ex-FBI-Agent Ben (Jonathan Rhys Meyers) beschützt darin eine junge Frau, die immun gegen den gefährlichen Erreger zu sein scheint. Eine Tatsache, die sie zum Ziel einer gefährlichen Gang rund um den Psychopathen Aaron (John Malkovich) werden lässt.

Neben Filmemacher Keeyes selbst fungierten auch Jordan Yale Levine (35, ) und Jordan Beckerman als Produzenten des Streifens, der bereits abgedreht ist. ihr Werk als "berauschender, aktueller und vor Action strotzender Spielfilm mit brillanten Darstellungen" der "Leinwandlegenden" Rhys Meyers und Malkovich. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Autor Matthew Rogers.

Wann und wo "The Survivalist" starten soll - im Kino oder direkt bei diversen Streamingdiensten - ist bislang nicht bekannt.