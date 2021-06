"John Wick 4": Dieser "Star Wars"-Star unterstützt Keanu Reeves

Keanu Reeves bekommt in der Actionfilm-Fortsetzung "John Wick: Kapitel 4" namhafte Unterstützung: Donnie Yen, bekannt aus "Rogue One: A Star Wars Story" und "Mulan", stößt zum Cast dazu.

Der Cast der Actionfilm-Fortsetzung "John Wick: Kapitel 4" wurde um einen namhaften Schauspieler erweitert. Hauptdarsteller Keanu Reeves (56) bekommt Verstärkung von "Star Wars"-Star Donnie Yen (57). Yen soll demnach einen von John Wicks ältesten Freunden spielen, der ebenfalls Auftragsmörder ist. Die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit und ähnliche Feinde. Zusammen gehen sie im vierten Teil der Actionfilm-Reihe auf Rachefeldzug.

Yen gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler und Filmemacher Asiens und ist ein Experte für Kampffilme. In "Rogue One: A Star Wars Story" mimte er 2016 die Rolle des Chirrut Imwe. Zudem war er in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" (2017) und in der Realverfilmung von "Mulan" (2020) zu sehen.

Vierter Teil von "John Wick" für 2022 angekündigt

"John Wick"-Regisseur Chad Stahelski (52) freut sich über die Zusammenarbeit: "Wir können uns glücklich schätzen, dass Donnie Yen zum Franchise stößt. Ich freue mich, mit ihm in dieser spannenden neuen Rolle zusammen zu arbeiten." "John Wick: Kapitel 4" ist für Mai 2022 angekündigt. Gedreht werden soll ab Sommer in Frankreich, Deutschland und Japan. Auch ein fünfter Teil wurde bereits bestätigt.

Die "John Wick"-Reihe startete im Jahr 2014. "Kapitel 2" erschien 2017, "Kapitel 3" im Jahr 2019. Die drei Filme haben weltweit über 570 Millionen US-Dollar eingespielt.