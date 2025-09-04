Joaquin Phoenix und Rooney Mara: Rekord-Applaus für Gaza-Dokudrama

Dieser Film ist wohl nun Favorit auf den begehrten Goldenen Löwen: Die Hollywoodstars Joaquin Phoenix und Rooney Mara erschienen gemeinsam zur Premiere des Gaza-Dokudramas "The Voice of Hind Rajab".

Bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig hat das Dokudrama "The Voice of Hind Rajab" Weltpremiere gefeiert - und sich zum Favoriten auf den Goldenen Löwen, den Hauptpreis des Festivals, gemausert. Denn wie unter anderem , gab es im Anschluss an die Vorführung des ergreifenden Dokudramas 23 Minuten und 50 Sekunden Applaus und Standing Ovations am Lido - ein bisheriger Rekord bei großen Filmfestivals.

Darum geht es in "The Voice of Hind Rajab"

Der Film der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania (48) erzählt die Geschichte des fünfjährigen palästinensischen Mädchens Hind Rajab, das während der israelischen Invasion des Gazastreifens im Jahr 2024 mit seiner Familie in einem Auto eingeschlossen wurde.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Schon während der Vorführung sollen einzelne Gäste im Publikum geschluchzt und geweint haben. Die knapp 24 Minuten Applaus für "The Voice of Hind Rajab" stellen nach Ansicht des US-Branchenmagazins "Deadline" einen absoluten Rekord bei internationalen Filmfestivals dar. Besser als die 18 Minuten, die es in Venedig im vergangenen Jahr für Pedro Almodóvars (75) ersten Film in englischer Sprache "The Room Next Door" gab. Und besser als der bisherige Rekordhalter "Pans Labyrinth" von Guillermo del Toro (60), der 2006 beim Filmfestival in Cannes 22 Minuten Applaus erhielt.

Seltener gemeinsam Auftritt von "Joker"-Star Joaquin Phoenix und Rooney Mara

Die Hollywoodstars Joaquin Phoenix (50) und Rooney Mara (40) fungieren bei dem Dokudrama als ausführende Produzenten - gemeinsam mit Brad Pitt (61) sowie den Filmemachern Jonathan Glazer ("The Zone of Interest", 60) und Alfonso Cuarón ("Children of Men", 63). Obwohl Phoenix und Mara schon seit Jahren liiert sind und Eltern zweier Kinder sein sollen, bilden öffentliche Auftritte des prominenten Paars eine Seltenheit. Doch auf dem roten Teppich der Weltpremiere des Dramas "The Voice of Hind Rajab" in Venedig zeigten sie sich jetzt in trauter Eintracht. Der "Joker"-Star legte sogar an einem Punkt des Abends seinen Arm um die Taille seiner Partnerin.

Tunesien hat "The Voice of Hind Rajab" auch bereits als seinen Beitrag für den Auslandsoscar, den Oscar für den Besten internationalen Film, nominiert. Ein deutscher Kinostarttermin für den Titel steht gegenwärtig noch nicht fest.