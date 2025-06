Jeremy Allen White als "Boss": Erster Trailer zum Springsteen-Biopic

Im ersten Trailer zum Biopic "Deliver Me From Nowhere" zeigt Jeremy Allen White seine beeindruckende Stimmgewalt und Bühnenpräsenz als der "Boss" Bruce Springsteen.

Jeremy Allen White steht in "Deliver Me From Nowhere" als Bruce Springsteen auf der Bühne.

Er singt, er schwitzt, er leidet - und überzeugt dabei auf ganzer Linie: zeigt Jeremy Allen White (34), dass er nicht nur als Koch brillieren kann, sondern auch als Rocklegende. Der "The Bear"-Star schlüpft im Bruce-Springsteen-Biopic in die Rolle der Rocklegende und überzeugt mit rauer Stimme und Bühnenpräsenz. Besonders eindrucksvoll ist in dem zweieinhalbminütigen Clip seine Performance von "Born to Run", mit der er dem Mythos Springsteen eindrucksvoll Leben einhaucht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Der Trailer beginnt bei einem Autohändler in New Jersey. Jeremy Allen White dreht eine Proberunde in einem Chevy 305- "Ich weiß, wer Sie sind", sagt der Verkäufer. "Dann wissen Sie mehr als ich", antwortet Springsteen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

"Deliver Me From Nowhere" kommt im Oktober in die Kinos

Denn im Zentrum des Films, der in Deutschland im Oktober in die Kinos kommen soll, steht nicht der weltweite Durchbruch des Musikers, sondern ein sehr persönliches Kapitel, quasi eine Identitätskrise. Das Biopic erzählt die Geschichte der Entstehung seines introspektiven Albums "Nebraska" aus dem Jahr 1982. Das Album gilt unter Fans als eines seiner rohesten, ehrlichsten Werke - aufgenommen auf einem simplen 4-Spur-Rekorder in Springsteens Schlafzimmer in New Jersey.

Regisseur und Drehbuchautor Scott Cooper zeigt dabei nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen Bruce Springsteen in einer kreativen und persönlichen Krise. Springsteen und sein langjähriger Manager Jon Landau selbst unterstützten das Projekt aktiv, öffneten ihr Archiv und besuchten mehrmals das Set.

Neben White als Springsteen stehen unter anderem Jeremy Strong als Manager Jon Landau, Paul Walter Hauser als Gitarrentechniker Mike Batlan, Stephen Graham als Springsteens Vater Doug, Odessa Young als Angebetete, Gaby Hoffmann als Springsteens Mutter, Marc Maron als Chuck Plotkin und David Krumholtz als Columbia-Boss Al Teller vor der Kamera.