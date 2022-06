Jennifer Aniston möchte Rom-Com mit Sebastian Stan drehen

Hollywood-Bosse aufgepasst: Jennifer Aniston und Sebastian Stan haben im Gespräch miteinander erklärt, dass sie gemeinsam eine romantische Komödie drehen möchten.

Jennifer Aniston könnte womöglich bald in einer neuen romantischen Komödie zu sehen sein.

Gibt es bald Nachschub für alle Fans von romantischen Komödien? Jennifer Aniston (53) und Sebastian Stan (39) haben zumindest darüber gesprochen, dass sie gerne zusammen eine Rom-Com drehen würden.

Stan offenbart , dass er ein großer Fan von romantischen Komödien ist. Auf Anistons Frage, ob er ein Filmgenre besonders möge, lautet seine eindeutige Antwort: "Wenn ich könnte, würde ich für immer im Film 'Notting Hill' leben." Eigentlich jede Liebhaberin und jeder Liebhaber des Genres kennt den Klassiker mit Julia Roberts (54) und Hugh Grant (61).

Die Schauspielerin fragt: "Wieso haben [romantische Komödien] heutzutage so einen schlechten Ruf, denn wäre es nicht witzig, eine zu machen?" Dem kann Stan nur beipflichten. Sie würde gerne eine drehen und auch Stan zeigt sich offen dafür, denn er erklärt, dass er ohne groß darüber nachzudenken mit an Bord wäre.

"Das Shooting in New York City?", fragt Aniston. Für Stan klinge das großartig. Er ist sich sicher, dass die Autoren das "sehr schnell" hinbekommen würden. Und das Fazit seiner Kollegin: "Großartig. Wir machen eine Rom-Com. So aufregend. Wir bringen sie zurück."

Sebastian Stan in Friends?

Aniston und Stan unterhalten sich daneben über viele weitere Themen. Sie meint in dem Gespräch etwa auch, dass ihr Kollege gut in den Cast ihrer Kultserie "Friends" gepasst hätte. Er hätte ihrer Ansicht nach einen guten Joey abgegeben, der von Matt LeBlanc (54) gespielt wurde. Stan erzählt, dass seine Freunde in ihm immer eher einen Chandler (Matthew Perry, 52) gesehen hätten.