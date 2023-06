Jannis Niewöhner: Animationsfilme nicht nur was für Kinder

Für den Schauspieler Jannis Niewöhner sind Animationsfilme nicht nur was für Kinder. "Wenn ich das Logo von Pixar oder Disney sehe, am Anfang von einem Film, dann bin ich direkt wieder sechs Jahre alt und freue mich drauf", sagte Niewöhner (31) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch beim German Film Dinner in München. "Ich mag das sehr, und es ist wirklich überraschend, wie immer wieder diese Filme für Erwachsene funktionieren. Und zwar nicht nur, um den mit den Kindern zu gucken, sondern auch alleine."

28. Juni 2023 - 21:23 Uhr | dpa