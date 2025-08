"James Bond"-Autor Steven Knight "kann es kaum erwarten, anzufangen"

Der Drehbuchautor des nächsten "James Bond"-Films hat in einem Interview über die vor ihm liegende Aufgabe gesprochen. Steven Knight ist nach eigener Aussage "sehr aufgeregt und hoffnungsvoll".

Seit gestern steht fest, dass "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (65) das Drehbuch zum nächsten "James Bond"-Film schreiben wird. Kurz nach Bekanntwerden der Neuigkeit war der renommierte Autor zu Gast. Knight sagte dort, es sei "fantastisch", das Bond-Engagement erhalten zu haben. Und: "Ich kann es kaum erwarten, anzufangen."

Neuer "James Bond"-Autor "sehr aufgeregt und hoffnungsvoll"

"Ich hoffe, dass ich als langjähriger Bond-Fan in der Lage sein werde, etwas zu produzieren, das genauso ist, aber anders, besser, stärker und mutiger", sagte er noch über die vor ihm liegende Arbeit. Als er herausgefunden hat, dass er für den 007-Job im Gespräch ist, sei der Schöpfer der Serien "Taboo" und "See - Reich der Blinden" zudem "sehr aufgeregt und hoffnungsvoll" geworden.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Doch schlaflose Nächte wird dem Drehbuchautor sein neuer Job offenbar nicht bereiten. "Ich meine, so wie ich es sehe, muss man einfach das tun, was man tut, und zwar so gut wie möglich, und was kann man dann noch tun?", blickt Knight auf seine neue Aufgabe.

Welcher Darsteller wird zum nächsten 007?

Dem neuen "James Bond"-Autor wurde in der britischen Radiosendung auch die Frage gestellt, die wohl derzeit so ziemlich jeden Fan des langlebigen Agentenfilm-Franchises umtreibt: Welcher Darsteller zum neuen Spion im Geheimdienst Seiner Majestät wird. "Eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich Ihnen keine Antwort geben kann", antwortete er darauf.

Nach der gestrigen Ankündigung, dass Knight das Bond-Drehbuch verfasst, steht jetzt das wichtigste Personal hinter den Kulissen für das nächste 007-Abenteuer fest. Schon vor rund einem Monat gaben die Amazon MGM Studios bekannt, dass "Dune"-Filmemacher Denis Villeneuve (57) beim nächsten "James Bond"-Film Regie führen wird. Zuvor konnten mit Amy Pascal (67) und David Heyman (64) zwei Star-Produzenten verpflichtet werden, die künftig die Geschicke von 007 leiten und die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli (65) und Michael G. Wilson (83) beerben.

Bleibt nur die Frage, wer zum nächsten Darsteller von Superspion James Bond wird und Daniel Craigs (57) Nachfolge antreten wird. sollen vor rund einem Monat hier "Euphoria"-Star Jacob Elordi (28), "Spider-Man" Tom Holland (29) und der unter anderem aus "Triangle of Sadness" bekannte Harris Dickinson (29) vorne gelegen haben.