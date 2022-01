Jake Gyllenhaal: Er spielt die Hauptrolle in "Cut and Run"

Jake Gyllenhaal hat in Hollywood schon die ein oder andere Rolle ergattern können. Nun wird der beliebte Schauspieler die Hauptrolle in "Cut and Run" übernehmen.

Der US-Schauspieler Jake Gyllenhaal (41) wird die Hauptrolle in "Cut and Run" spielen. Der Thriller handelt von Dieben, die Superyachten ausrauben - bis sie die falschen Leute bestehlen und dadurch in Schwierigkeiten geraten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Um die Rechte des von John Glenn ("Eagle Eye") geschriebenen Skripts . Nachdem mehrere potenzielle Käufer Interesse an Glenns Skript zeigten, konnte sich demnach New Republic Pictures durchsetzen. Produzieren wird den Film demnach der Gründer von New Republic, Brian Oliver, und Präsident Bradley Fischer sowie Gyllenhaals hauseigene Nine Stories Productions.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de