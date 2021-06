Ist Paul Walkers Tochter im nächsten "Fast & Furious"-Film zu sehen?

Meadow Walker könnte bald in die "Fast & Furious"-Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Paul Walker treten. Das deutete Vin Diesel jetzt in einem Interview an.

18. Juni 2021 - 14:12 Uhr | (amw/spot)

Paul Walker wurde durch die "Fast & Furious"-Reihe zum Superstar. © s_bukley/Shutterstock.com

Es wäre eine kleine Sensation: Wird Meadow Walker (22) bald ein Teil der erfolgreichen Action-Reihe "Fast & Furious?? "Ich würde nichts ausschließen?, macht Vin Diesel im Gespräch mit "E!News? vielen Fans Hoffnung. "Ohne alle Geheimnisse von 'Fast 10' zu verraten - sagen wir einfach, dass nichts ausgeschlossen ist", führt der Hollywood-Star aus. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Paul Walkers Charakter existiert weiter in der "Fast & Furious"-Welt Meadow ist die Tochter des 2013 verstorbenen Schauspielers Paul Walker, der mit den "Fast & Furious?-Filmen bekannt wurde. Er kam im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Damals liefen gerade die Dreharbeiten zu "Fast & Furious 7", seine Brüder Caleb und Cody Walker sprangen als Double ein, um den Film fertigzustellen. "Wir haben die Dreharbeiten zu 'Furious 7' für etwa fünf Monate unterbrochen, weil wir uns während des Trauerns den Kopf zerbrochen haben, was wir jetzt tun sollen", erklärte Diesel "E! News". Das Studio habe die Entscheidung akzeptiert, "den Charakter weiter in unserer Mythologie existieren zu lassen". Walkers Figur Brian O'Conner stirbt in der Reihe nicht den Filmtod, sondern beginnt mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Sohn ein neues Leben. Am 25. Juni 2021 feiert endlich "Fast & Furious 9" seine Premiere. In Deutschland war der Kinostart zunächst für den 8. Juli angekündigt. Corona-bedingt wurde die Deutschlandpremiere um eine Woche verschoben und der Film soll ab dem 15. Juli 2021 zu sehen sein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de