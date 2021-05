"Indiana Jones 5": Diese Stars drehen mit Harrison Ford

Im Sommer soll die Produktion beginnen und nun sind weitere Namen von Schauspielern durchgesickert, die neben Harrison Ford für "Indiana Jones 5" vor der Kamera stehen sollen.

Boyd Holbrook (39) und Shaunette Renée Wilson (31) sollen im nächsten "Indiana Jones"-Film neben Harrison Ford (78) Hauptrollen spielen. . Phoebe Waller-Bridge (35) und Mads Mikkelsen (55) stehen für den Streifen ebenfalls vor der Kamera. James Mangold (57) übernimmt die Regie, Steven Spielberg (74), der die vier ersten "Indiana Jones"-Teile inszenierte, ist weiter als Produzent dabei und dem Bericht zufolge sehr stark an verschiedenen Elementen des Films beteiligt.

Geplant ist angeblich, im Sommer mit der Produktion des Films zu beginnen. Über die Handlung des neuen "Indiana Jones"-Abenteuers, das im Sommer 2022 in die Kinos kommen soll, ist noch wenig durchgesickert, auch welche Rollen Holbrook und Wilson übernehmen, ist noch ein Geheimnis. Boyd Holbrook ist aus der Serie "Narcos" bekannt und war unter anderem auch in "Logan - The Wolverine" und "Predator - Upgrade" zu sehen. Shaunette Renée Wilson ist einer der Stars der Serie "Atlanta Medical", auch in "Black Panther" hatte sie einen Auftritt.