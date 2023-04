In "Willy Wonka"-Film: Hugh Grant spielt einen singenden Oompa Loompa

Ist das Hugh Grants ungewöhnlichste Rolle? Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde enthüllt, dass Grant im Film "Wonka" einen singenden Oompa Loompa verkörpert.

Auf der derzeit in Las Vegas stattfindenden CinemaCon wird den Anwesenden förmlich im Minutentakt neues Material zu anstehenden Blockbustern gezeigt. Ein Moment sorgte nun aber offenbar für besondere Aufmerksamkeit: In einem ersten ausführlichen Trailer zum Fantasyfilm "Wonka", der Vorgeschichte des Klassikers "Charlie und die Schokoladenfabrik", - in seiner wohl bis dato ungewöhnlichsten Rolle.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

So verkörpert er einen der Helferlein von Willy Wonka (Timothée Chalamet, 27), einen sogenannten Oompa Loompa. Die kleingewachsenen Wesen mit orangener Haut und grünen Haaren sind berühmt für ihre Gesangs- und Tanzeinlagen - und genau das demonstriert laut der Berichte auch Grant.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Der echauffiert sich demnach zunächst über die Wortwahl von Hauptfigur Wonka, der ihn als "lustigen kleinen Mann" bezeichnet. Daraufhin Grant schnippisch: "Was fällt dir ein! Ich möchte dich wissen lassen, dass ich eine absolut perfekte Größe für einen Oompa Loompa habe." Kurz darauf klärt Grant dann noch "mit einem Lied, das so lächerlich eingänglich ist, dass es womöglich nie wieder deinen Verstand verlässt", über die Oompa Loompas auf.

"Wonka" erzählt die Vorgeschichte des berühmten Buchs

Viele Fans werden es kaum erwarten können, dass der Trailer auch für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Erst recht, nachdem Chalamet auf CinemaCon-Bühne die Vorfreude darauf noch weiter anheizte: "Es ist ein Traum als amerikanischer Schauspieler, mit diesen britischen Stars zusammen zu arbeiten. Und es war das erste Mal, dass Leute Hugh als Oompa Loompa gesehen haben, richtig?"

"Wonka" wird als Prequel zu der bekannten Geschichte von Autor Roald Dahl (1916-1990) fungieren, bevor die Titelfigur seine weltberühmte Schokoladenfabrik eröffnet. In weiteren Rollen sind unter anderem noch Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49), Rowan "Mr. Bean" Atkinson (68) und Sally Hawkins (46) zu sehen. "Paddington"-Regisseur Paul King (45) hat den Film auf Leinwand gebannt und zudem gemeinsam mit Simon Farnaby (50) das Drehbuch verfasst. "Wonka" soll zur diesjährigen Weihnachtszeit erscheinen.